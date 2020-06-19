"Поправка Терешковой - это крик": Дискин о провокациях вокруг Конституции и истинном смысле

Сегодня в СМИ и ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что накануне голосования за поправки в Конституцию президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны. Социолог доктор экономических наук Иосиф Дискин в разговоре с Царьградом признался, что гадать, о чём поведёт речь глава государства, он не готов, но некоторые соображения на этот счёт у него есть.

"В чём сегодня проблема? Имеется ситуация ограничений, когда люди, в целом согласные с поправками и их направленностью, часто бывают не согласны буквально с одним-двумя пунктами. Но важно донести сегодня, и что хотелось бы услышать от президента, обобщённую характеристику поправок к Конституции. Ведь речь идёт о том, что произошло в ходе выработки поправок. И это очень важно донести до аудитории. Они перестали быть предметом абстрактных построений юристов, а стали предметом выражения живого нравственного чувства россиян. И это повернуло, поворачивает сам характер Конституции, поправок к Конституции и Конституции как таковой. В результате этих поправок главный документ страны обретает прочные нравственные корни", - подчеркнул Дискин.

По его мнению, это поворот от превентивного либерального доктринёрства к тому, чтобы Конституция стала подлинно народной, укоренённой в нравственных чувствах россиян. Он подчеркнул, что этот поворот очень важен, поэтому копаться в частностях означает убить глубину этого поворота и, главное, пропустить шанс на глубокое укоренение легитимности всей системы, которую Владимир Владимирович создавал на протяжении последних 20 лет.

"И, наконец, если мы говорим о том, что это поворот к укоренённой в живой российской жизни Конституции, то тогда надо признать, что поправки, предоставляющие действующему президенту право участия в выборах, это прямой результат этого поворота. Это прямой и необходимый результат этого самого движения живой нравственной жизни россиян. Со всеми их опасениями, со всеми их надеждами и так далее. Они были не готовы ради доктринёрства, юридического доктринёрства лишить себя возможности сохранения стабильности и перспектив. Поправка Терешковой - это был крик нравственного чувства огромной части россиян", - подчеркнул эксперт.

Что касается слов президента, то, по словам Дискина, Путин в последнее время стал говорить на языке ценностей, и это замечательно.

"И если бы мы услышали такую обобщающую формулу, о которой я сказал, то, конечно, у нас уже резко повысились бы шансы, что все те, кто понимает, что ныне лежит на весах, отбросили бы частные претензии, и проголосовали бы за фундаментальный поворот в основах российской государственности. От абстрактных юридических формул к опоре на живое нравственное чувство населения", - подчеркнул социолог.

Дискин добавил, что Владимир Владимирович очень народный президент, который не станет отвлекать людей в такой момент какими-то новыми инициативами.