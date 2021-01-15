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"Попахивает порохом и кровью": Баранец рассказал о "русском позорище" шведских военных
15 января 2021, 17:00 • 311 • Политика
Виктор Баранец рассказал о "русском позорище" шведских военных, которые везде видят в качестве своего врага Россию и потому у них уже доходит до паранойи. Тем не менее в Арктике может развернуться нешуточное противостояние, добавил эксперт: "Попахивает порохом и кровью".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец высказался о серии роликов под общим названием "Когда начнётся война", появившихся на канале Минобороны Швеции на YouTube.
В этих видео Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооружённых конфликтах. Там, в частности, говорится о том, что ввиду глобального потепления крупнейшие игроки на международной арене вскоре ринутся в Арктику. В том числе и Швеция. РФ же будет её ключевым соперником в битве за влияние в районе Северного Ледовитого океана.
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград заметил, что уже давно считает политический курс Стокгольма как минимумом "очень экзотичным явлением" или даже паранойей.
Руководство как Штатов, так и Швеции "страшно мучает жаба" из-за того, что исторически России отошёл очень большой и богатый на природные ископаемые кусок Арктики, добавил собеседник "Первого русского".
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