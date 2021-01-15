Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

"Попахивает порохом и кровью": Баранец рассказал о "русском позорище" шведских военных

15 января 2021, 17:00  •  311 • Политика
Виктор Баранец рассказал о "русском позорище" шведских военных, которые везде видят в качестве своего врага Россию и потому у них уже доходит до паранойи. Тем не менее в Арктике может развернуться нешуточное противостояние, добавил эксперт: "Попахивает порохом и кровью".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец высказался о серии роликов под общим названием "Когда начнётся война", появившихся на канале Минобороны Швеции на YouTube.
В этих видео Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооружённых конфликтах. Там, в частности, говорится о том, что ввиду глобального потепления крупнейшие игроки на международной арене вскоре ринутся в Арктику. В том числе и Швеция. РФ же будет её ключевым соперником в битве за влияние в районе Северного Ледовитого океана.
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград заметил, что уже давно считает политический курс Стокгольма как минимумом "очень экзотичным явлением" или даже паранойей.
"Швеция в качестве своего врага подозревает где угодно Россию. Уже доходило до смешного. Страна несколько лет назад на ушах стояла целую неделю - якобы в шведских территориальных водах плавает дизельная подводная лодка РФ. Когда подплыли, то увидели, что там плавает пустой холодильник. Это позорище было для Швеции. Что касается роликов, то их, конечно, надо рассматривать только в русле антироссийской пропаганды НАТО. Стокгольм - это, в общем-то, прихвостень США. И шведская пропаганда дует в одну сторону с американской", - подчеркнул эксперт.
Руководство как Штатов, так и Швеции "страшно мучает жаба" из-за того, что исторически России отошёл очень большой и богатый на природные ископаемые кусок Арктики, добавил собеседник "Первого русского".
"США открыто готовят России заварушку вокруг Северного морского пути. В регион хотят направить несколько десятков самолётов специально для прикрытия американских кораблей. Заказано чуть ли не десять ледоколов. Потому что сейчас США в распоряжении имеют лишь один, и тот дохлый. Начальник Береговой охраны Соединённых Штатов заявлял, что, несмотря на то что Россия считает, что 95% Северного морского пути в Арктике пролегает по её территории, Вашингтон плевать хотел на русских. Мол, мы будем ходить там, где нам нужно. А это уже серьёзно попахивает порохом, порохом и кровью", - отметил Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



311
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
15 января 2021, 00:30
Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 13:20
"Обобрать и обворовать" Крым: "Компромисс" Кравчука депутат разбил двумя фактами о полуострове
15 января 2021, 01:25
Twitter одумался? Объявивший было войну "Спутнику V" сервис внезапно переобулся
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве п...
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
08 января 2021, 18:10
Новичок в списке преемников: "Наследников" Путина среди "абсолютно преданных" назвал Гращенков
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.