"Попахивает порохом и кровью": Баранец рассказал о "русском позорище" шведских военных

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец высказался о серии роликов под общим названием "Когда начнётся война", появившихся на канале Минобороны Швеции на YouTube.

В этих видео Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооружённых конфликтах. Там, в частности, говорится о том, что ввиду глобального потепления крупнейшие игроки на международной арене вскоре ринутся в Арктику. В том числе и Швеция. РФ же будет её ключевым соперником в битве за влияние в районе Северного Ледовитого океана.

Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград заметил, что уже давно считает политический курс Стокгольма как минимумом "очень экзотичным явлением" или даже паранойей.

"Швеция в качестве своего врага подозревает где угодно Россию. Уже доходило до смешного. Страна несколько лет назад на ушах стояла целую неделю - якобы в шведских территориальных водах плавает дизельная подводная лодка РФ. Когда подплыли, то увидели, что там плавает пустой холодильник. Это позорище было для Швеции. Что касается роликов, то их, конечно, надо рассматривать только в русле антироссийской пропаганды НАТО. Стокгольм - это, в общем-то, прихвостень США. И шведская пропаганда дует в одну сторону с американской", - подчеркнул эксперт.

Руководство как Штатов, так и Швеции "страшно мучает жаба" из-за того, что исторически России отошёл очень большой и богатый на природные ископаемые кусок Арктики, добавил собеседник "Первого русского".