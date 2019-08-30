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"Поп Гапон в юбке": Прикрывающуюся ребенком Соболь обвинили в провокации
30 августа 2019, 23:09 • 26 • Политика
После призыва на незаконную акцию в Москве оппозиционерку Любовь Соболь обвинили в провокации. "Поп Гапон в юбке... Она ничем не рискует, а вот обманутым ею подросткам светит арест", - заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
Оппозиционерка Любовь Соболь через соцсети снова призвала жителей Москвы на незаконную акцию. Её выходку прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
По его словам, Соболь - это типичный провокатор. Её не могут арестовать, так как она прикрывается малолетним ребенком. То есть она ни чем не рискует, в отличие от тех, кто последует её призыву и пойдет на незаконную акцию протеста.
Напомним, что речь идет о призыве Соболь в Instagram выходить в субботу, 31 августа, на несогласованный митинг. В том же сообщении оппозиционерка оскорбила сотрудников правопорядка, назвав их "нелюдями".
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
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