"Поп Гапон в юбке": Прикрывающуюся ребенком Соболь обвинили в провокации

Оппозиционерка Любовь Соболь через соцсети снова призвала жителей Москвы на незаконную акцию. Её выходку прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По его словам, Соболь - это типичный провокатор. Её не могут арестовать, так как она прикрывается малолетним ребенком. То есть она ни чем не рискует, в отличие от тех, кто последует её призыву и пойдет на незаконную акцию протеста.

"Навальновская соратница Соболь - классическая провокаторша, поп Гапон в юбке... Она ничем не рискует, а вот обманутым ею подросткам светит арест и поломанная жизнь в будущем", - написал Коротченко в Twitter. "А не пора лишить ее радости материнства, собственно, ребенком все равно заниматься ей некогда, вся по уши в революциях", - интересуется в комментариях Надежда @MetelicaAnd. "Предлагаю органам опеки заинтересоваться данной асоциальной дамой и найти ребенку новую семью", - добавляет Vladimir Korotenko @Vkorotenko.

Напомним, что речь идет о призыве Соболь в Instagram выходить в субботу, 31 августа, на несогласованный митинг. В том же сообщении оппозиционерка оскорбила сотрудников правопорядка, назвав их "нелюдями".

Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko