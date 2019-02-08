"Поощряют создание "армии": Небензя обвинил США и НАТО в поставке оружия косовским военным

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что "Косово остается главным очагом нестабильности" на Балканах. Он также обвинил США и НАТО в поставке оружия и техники косовским военным, отметив, что они поощряют создание "армии". Дипломат допустил, что местные террористы могут напасть на мирных сербов на севере края.

Ситуацию с наращиванием военного потенциала Косово озвучил во время заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя. Он указал на то, что сегодня именно "Косово остается главным очагом нестабильности" на Балканах. Дипломат напомнил, что только за последнее время "Приштиной была предпринята целая серия провокаций против Сербии и населяющих автономный край сербов". В их числе Небензя указал и введение стопроцентной пошлины на импорт из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Более серьезное нарушение - трансформация Сил безопасности Косово в полноценную армию. Что, как напомнил российский дипломат, нарушает резолюцию Совбеза.

Но не только это беспокоит Москву.

Небензя обвинил США и НАТО в поставке оружия и техники косовским военным. Дипломат подчеркнул, что "поощряют создание "армии" в Косово те же, кто фактически должен был этому противодействовать.

"При содействии США и ряда стран НАТО ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка им оружия и техники", - уточнил Небензя.

Он также допустил, что косовские военные, которые, по словам дипломата, в большинстве своем - террористы из так называемой "Освободительной армии Косово", могут напасть на мирное сербское население. Небензя особо подчеркнул, что гарантий ненападения сегодня никто не даст.