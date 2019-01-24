"Пообщался с местными жителями и позвонил маме": Пленного солдата ВСУ вывели на прогулку

Военнослужащего 58-й мотопехотной бригады, задержанного на прошлой неделе ополченцами Донецкой Народной Республики, вывели на прогулку. Правда суши и роллами не угощали, зато маме позвонить он успел.

Задержанного несколько дней назад Станислава Панченко, 20-летнего солдата ВСУ из 58-й мотопехотной бригады, ополченцы ДНР "вывели в свет". Парень успел за время прогулки пообщаться с жителями Донецка, а заодно позвонить маме.

Что творится в голове у этого молодого парня, сказать сложно: это полная каша. Себя он позиционирует как "настоящего славянина", на шее у него татуировка – оберег в виде цветка папоротника. Однако объяснить, почему же он, славянин, сам пошел убивать славян, парень объяснить не может.

Напомним, Станислав Панченко был задержан на прошлой неделе, когда вышел к позициям ДНР без оружия.

На допросе он рассказал, что происходит в частях ВСУ, и о том беспределе, который устраивают и солдаты, и офицеры.

"Вызвали таксиста, отвезли его на кладбище", - признаётся 20-летний боевик. А ещё воруют, пьют и употребляют наркотики. Украинский солдат раскрыл всю правду, что творится с армией Украины.