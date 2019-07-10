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"Пообещали – забыли, второй раз пообещали – забыли". Лукашенко обвинил Медведева в срыве союзных отношений

10 июля 2019, 12:09  •  165 • Политика
Александр Лукашенко перед визитом в Россию высказался в обвинительном ключе. Он заявил, что нужные вопросы не решаются, и ответственность за это лежит на правительстве России и, в частности, премьере Медведеве. "Пообещали – забыли, второй раз пообещали – забыли", - так охарактеризовал ситуацию Лукашенко.
Отношения России и Белоруссии должны выстраиваться в четком соответствии с положениями о создании Союзного государства, отмечено в сообщении пресс-службы главы белорусского государства. Минск нацелен на продолжение выстраивания Союзного государства. Но... Как пишут "Белновости", цитируя президента Александра Лукашенко, "есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства". Кроме того, решить предстоит, по всей видимости, оперативные задачи без которых "вообще нечего говорить о какой-то интеграции".
Лукашенко, согласно сообщению, говорит, скорее, на языке обвинений. Он недоволен тем, что Россия запретила поставки 80 белорусских предприятий. Таким было решение Россельхознадзора по итогам выявленных нарушений. На фоне запрета, Лукашенко не считает возможным говорить "о какой-то общей валюте и объединении государств".
Не нравится Лукашенко и таможенный маневр, который "подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались". Кроме того, в сообщении отмечено, что сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти в Белоруссию - "на будущее", фактически истекли. Словом, Лукашенко пытается высказываниями продавить нужные Минску вопросы, настаивая: "куча вопросов, которые не решаются" - "одни обещания".
По версии Лукашенко, российское правительство, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, обещают, дают команды, но в итоге – "пообещали – забыли, второй раз пообещали – забыли". Остается лишь добавить, что яркая речь была сделана накануне визита в Санкт-Петербург, о чем он и сказал в конце своего комментария:
"Уже завтра нам встречаться с президентом России в Питере и обсуждать итоги работы рабочей группы, а обсуждать нечего на сегодняшний день".
Добавим, ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоятся 18 июля. В ходе встречи планировалось обсудить интеграционные процессы.

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