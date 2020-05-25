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"Понятно сказал?": Соловьёв в прямом эфире отказал с презрением Гордону с "сотней генералов"

25 мая 2020, 16:55  •  132 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал желание сделать интервью с российским коллегой Владимиром Соловьёвым. Тот же заочно в прямом эфире своей авторской программы отказал с презрением ему и его "сотне генералов". "Я презираю тебя и твоих хозяев, - заявил Соловьёв. - Понятно сказал?"
Напомним, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что хотел бы сделать по скайпу интервью со своим российским коллегой Владимиром Соловьёвым. Но последний этого желания украинца явно не разделил.
У себя в авторской программе "Воскресный вечер" Соловьёв в прямом эфире эмоционально отказал украинцу и его "сотне генералов". Саму идею Гордона взять у него интервью телеведущий сравнил с тем, как если бы нацисты позвонили во время Великой Отечественной войны нашему легендарному диктору Левитану и попытались бы договориться с ним об интервью.
"Забудь о любых попытках связаться со мной для получения интервью, просто забудь", - резко заявил российский телеведущий украинскому коллеге.
Соловьёв выразил откровенное презрение в адрес Гордона.
"Я презираю тебя и твоих хозяев. Понятно сказал? Ещё вопросы есть? - расставил точки над "i" Соловьёв. - И сто генералов, которые тебе пишут вопросы… Как-то мне напоминает другого персонажа…".
Резюмируя, телеведущий добавил, что Гордон заврался.

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