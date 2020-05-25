"Понятно сказал?": Соловьёв в прямом эфире отказал с презрением Гордону с "сотней генералов"

Напомним, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что хотел бы сделать по скайпу интервью со своим российским коллегой Владимиром Соловьёвым. Но последний этого желания украинца явно не разделил.

У себя в авторской программе "Воскресный вечер" Соловьёв в прямом эфире эмоционально отказал украинцу и его "сотне генералов". Саму идею Гордона взять у него интервью телеведущий сравнил с тем, как если бы нацисты позвонили во время Великой Отечественной войны нашему легендарному диктору Левитану и попытались бы договориться с ним об интервью.

"Забудь о любых попытках связаться со мной для получения интервью, просто забудь", - резко заявил российский телеведущий украинскому коллеге.

Соловьёв выразил откровенное презрение в адрес Гордона.

"Я презираю тебя и твоих хозяев. Понятно сказал? Ещё вопросы есть? - расставил точки над "i" Соловьёв. - И сто генералов, которые тебе пишут вопросы… Как-то мне напоминает другого персонажа…".

Резюмируя, телеведущий добавил, что Гордон заврался.