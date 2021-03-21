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"Понятно, почему Байден падает!" Кремлёвские "магические обряды" подают как сенсацию
21 марта 2021, 12:25 • 333 • Политика
Сенсацией для пользователей соцсетей стали так называемые кремлёвские "магические обряды", сборник которых опубликовала на своей странице в Twitter журналистка Юлия Витязева. Подписчики отреагировали шутками: "Понятно, почему Байден падает!"
Смех и сарказм вызвало заявление украинской стороны о том, что для президента России приобрели сборник магических обрядов. Возможно, кто-то поверил в это, но большинство пользователей социальных сетей посмеялись и придумали свои версии ответа на вопрос "Почему Байден падает?".
О сборнике так называемых кремлёвских "магических обрядов" написала на своей странице в Twitter журналистка Юлия Витязева.
"Белый дом объяснил инцидент с Джо Байденом на трапе самолёта "сильным ветром". Ну да, да. Торнадо. И наверняка Путин наслал", - саркастически отозвался "Голос Мордора" (@spacelordrock).
За этим комментарием последовали другие. Так, follyflly (@follyflly) предположил: "Чтобы поддержать Байдена, Зеленский восемь раз упал с табуретки".
Слухи о покупке президенту России Владимиру Путину "сборника магии" начали распространяться после того как профессору Валерию Соловью удалось убедить украинцев в существовании гримуара, который был приобретён на заказ для президента России.
Скриншот: Twitter/Юлия Витязева
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