"Понять, простить и попросить денег": отказавшийся от 9 мая Киев попал на острый язык Скабеевой и Витязевой

Киев своим отказом от празднования 9 мая в юбилейный год Великой Победы вызвал массу негативной реакции в Сети. Напомним, глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" так и заявил.

"Мы не собираемся праздновать 9 мая", - высказал уверенность министр.

Он уточнил, что в Незалежной этот день будут отмечать, как и на всём европейском континенте. И, судя по его словам, Киев готов забыть подвиг своих героев и простить.

"Через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, - продолжил свою мысль Пристайко. - И готовы друг друга простить".

Кроме того, Пристайко сообщил и о том, что президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на парад Победы. Впрочем, напомним, и приглашения украинский лидер пока ещё из Кремля не получил.

После подобных заявлений министр попал на острый язык журналисткам Ольге Скабеевой и Юлии Витязевой. Обе высказали своё мнение в авторских Telegram-каналах.

Скабеева отметила, что Зеленский "всё-таки пошёл на поводу у так называемого "гражданского общества", нациков, которые против поездки". По мнению телеведущей, украинский лидер "упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров".

"Зря", - резюмирует Скабеева.

Юлия Витязева не удержалась от иронии в адрес самого главы украинского МИД.

"У Пристайко в аргументации пропущено самое важное для нынешней Украины: "Понять, простить и попросить денег", - иронизирует журналистка.

Ранее, напомним, своё мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв. Его заявление Пристайко возмутило.

"Готовы друг друга простить..." Кого готова простить "Зе" власть Украины? Убийц 27 миллионов советских граждан? - возмутился журналист. - Нацистских преступников и их пособников?"

Соловьёв высказал уверенность в том, что украинский министр говорит "от имени Украины Бандеры и Шухевича", а также "от имени Украины палачей, а не от имени Украины героев".