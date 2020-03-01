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"Понять, простить и попросить денег": отказавшийся от 9 мая Киев попал на острый язык Скабеевой и Витязевой

01 марта 2020, 01:24  •  98 • Политика
Глава МИД Украины Вадим Пристайко после своих высказываний об отказе от 9 мая, в том числе о том, что и президент Зеленский в Москву на парад Победы не поедет, попал на острый язык журналисткам Ольге Скабеевой и Юлии Витязевой. Первая отметила, что украинский лидер "упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных лидеров", вторая поддела министра, отметив, что тот упустил "самое важное для нынешней Украины: "Понять, простить и попросить денег".
Киев своим отказом от празднования 9 мая в юбилейный год Великой Победы вызвал массу негативной реакции в Сети. Напомним, глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" так и заявил.
"Мы не собираемся праздновать 9 мая", - высказал уверенность министр.
Он уточнил, что в Незалежной этот день будут отмечать, как и на всём европейском континенте. И, судя по его словам, Киев готов забыть подвиг своих героев и простить.
"Через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, - продолжил свою мысль Пристайко. - И готовы друг друга простить".
Кроме того, Пристайко сообщил и о том, что президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на парад Победы. Впрочем, напомним, и приглашения украинский лидер пока ещё из Кремля не получил.
После подобных заявлений министр попал на острый язык журналисткам Ольге Скабеевой и Юлии Витязевой. Обе высказали своё мнение в авторских Telegram-каналах.
Скабеева отметила, что Зеленский "всё-таки пошёл на поводу у так называемого "гражданского общества", нациков, которые против поездки". По мнению телеведущей, украинский лидер "упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров".
"Зря", - резюмирует Скабеева.
Юлия Витязева не удержалась от иронии в адрес самого главы украинского МИД.
"У Пристайко в аргументации пропущено самое важное для нынешней Украины: "Понять, простить и попросить денег", - иронизирует журналистка.
Ранее, напомним, своё мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв. Его заявление Пристайко возмутило.
"Готовы друг друга простить..." Кого готова простить "Зе" власть Украины? Убийц 27 миллионов советских граждан? - возмутился журналист. - Нацистских преступников и их пособников?"
Соловьёв высказал уверенность в том, что украинский министр говорит "от имени Украины Бандеры и Шухевича", а также "от имени Украины палачей, а не от имени Украины героев".

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