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"Понты – вещь дорогая, как и норвежский бензин": Белоруссия закупила нефть у Норвегии

21 января 2020, 18:09  •  241 • В мире
Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" ждёт первую партию нефти из Норвегии, которую закупила Белоруссия. "Понты – вещь дорогая, как и норвежский бензин", - иронизируют пользователи Сети.
По словам представителя белорусского государственного концерна "Бельнефтехим", из Норвегии нефть сначала доставят в литовский порт Клайпеда, а уже затем по железной дороге на завод "Нафтан". Всего было закуплено 80 тысяч тонн норвежской нефти.
"В Норвегии официально самый дорогой бензин в мире. Бацька, видимо, решил побить этот рекорд", - иронизирует в Twitter автор микроблога "Уругвайская разведка".
"Ну нехай. При объеме поставок из РФ в 24 млн тонн в год - 80 тысяч - это ну очень серьёзно, да. Усатый фюрер во всей красе. Понты - вещь дорогая: понты пролетают, долги остаются", - добавил он.
"Доставка танкером по Белорусскому морю включена?" - поинтересовался пользователь @PereiraDoctor.
"Это своего рода демонстрация независимости для внутреннего потребления в целях политпиара, нежели конкретно бизнес", - считает Александр Осадчий.
"Хороши будут результаты такого пиара, когда белорусы обнаружат "непонятно с чего вдруг" поднятые цены и тарифы", - добавила Елена Скурихина.
Белоруссия направила предложения разным странам, чтобы найти альтернативу российской нефти. Переговоры идут с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии. Об этом рассказал первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой после совещания у президента Белоруссии.
Скриншот: Twitter/@Urgv_razvedka
"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", - цитирует слова вице-премьера ТАСС.
Пока же Белоруссия считает "экономически нецелесообразным" платить российским компаниям премию к цене на нефть в прежнем размере, как договаривались в 2011 году. Пока же договориться с российскими партнёрами не получается.
Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание прошло в понедельник, 13 января. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы уточнят на встрече специалистов.
В 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.
Пока удалось договориться о ценах только на два месяца - январь и февраль 2020 года. Протокол о ценах на газ для Белоруссии подписывали Алексей Миллер и белорусский посол Владимир Семашко. Кроме того, стороны подписали также дополнения к существующим контрактам на транзит и поставку газа с компанией "Газпром трансгаз Беларусь", продлив их действие до 2021 года.

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