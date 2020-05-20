Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина...
Главная / Политика

"Понимаешь?": Гордон получил от Ширвиндта эмоциональный ответ на вопрос "Чей Крым?"

20 мая 2020, 20:55  •  342 • Политика
Артист Александр Ширвиндт эмоционально ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на "извечный" вопрос о принадлежности Крыма. "Крым мой! Понимаешь? Он мой", - заявил худрук Московского академического театра сатиры.
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт оригинально ответил на вопрос о принадлежности Крыма, который задал ему украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью для своего YouTube-канала "В гостях у Гордона".
Ранее Киев запретил народному артисту РФ въезд на Украину из-за его гастролей в Севастополе.
Замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я сволочь, - заметил Ширвиндт.
Он признался, что скучает по Украине, которая является родиной его родителей. На вопрос Гордона о том, чувствует ли он несправедливость ситуации в том, что между Украиной и РФ "вбили клин", Ширвиндт ответил с иронией.
Крым ваш или Крым наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нём вырос, - заявил артист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



342
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
20 мая 2020, 08:55
Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии
20 мая 2020, 14:55
Дерзкая шутка в "Камеди" о казаках обернулась двойным извинением и изъятием из эфира
20 мая 2020, 16:55
Донбасс приготовился к войне с Украиной
20 мая 2020, 01:55
"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя нас...
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заяв...
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это неспра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.