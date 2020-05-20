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"Понимаешь?": Гордон получил от Ширвиндта эмоциональный ответ на вопрос "Чей Крым?"
20 мая 2020, 20:55 • 342 • Политика
Артист Александр Ширвиндт эмоционально ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на "извечный" вопрос о принадлежности Крыма. "Крым мой! Понимаешь? Он мой", - заявил худрук Московского академического театра сатиры.
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт оригинально ответил на вопрос о принадлежности Крыма, который задал ему украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью для своего YouTube-канала "В гостях у Гордона".
Ранее Киев запретил народному артисту РФ въезд на Украину из-за его гастролей в Севастополе.
Он признался, что скучает по Украине, которая является родиной его родителей. На вопрос Гордона о том, чувствует ли он несправедливость ситуации в том, что между Украиной и РФ "вбили клин", Ширвиндт ответил с иронией.
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