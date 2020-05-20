"Понимаешь?": Гордон получил от Ширвиндта эмоциональный ответ на вопрос "Чей Крым?"

Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт оригинально ответил на вопрос о принадлежности Крыма, который задал ему украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью для своего YouTube-канала "В гостях у Гордона".

Ранее Киев запретил народному артисту РФ въезд на Украину из-за его гастролей в Севастополе.

Замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я сволочь, - заметил Ширвиндт.

Он признался, что скучает по Украине, которая является родиной его родителей. На вопрос Гордона о том, чувствует ли он несправедливость ситуации в том, что между Украиной и РФ "вбили клин", Ширвиндт ответил с иронией.