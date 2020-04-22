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"Понеслась…": Китаю в США выставили первый иск за коронавирус

22 апреля 2020, 16:10  •  146 • Политика
Первым американским штатом, который чрез суд "атаковал" Китай за коронавирус, стал штат Миссури. Местный генеральный прокурор подал иск и требует от Пекина возместить ущерб. "Понеслась…", - коротко заметил политолог Армен Гаспарян.
Если раньше из США только слышались угрозы и предупреждения в адрес Китая о том, что с Пекина хотят взыскать деньги за причинённый коронавирусом ущерб, то теперь уже подан первый иск.
Как отмечается, первым американским штатом, который отважился через суд "атаковать" Китай за коронавирус, стал штат Миссури. Подал иск местный генеральный прокурор Эрик Шмитт.
Он сообщил в своём обращении, что коронавирус "нанёс непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания". И выдвинул обвинения против китайских властей, заявив, что они якобы "солгали миру об опасности и заразной природе COVID-19, подавили информаторов и мало сделали для того, чтобы остановить распространение болезни".
Именно поэтому прокурор и считает, что, мол, ответственность должно нести правительство КНР.
Шмитт приводит в пример свой штат, отметив, что в Миссури "воздействие вируса очень реально - тысячи людей были заражены и многие из них умерли". The Hill приводит цифры "коронавирусной" статистики по штату: свыше 6000 человек были заражены и более 220 инфицированных умерли.
"Семьи были разлучены с умирающими близкими, малые предприятия закрывают свои двери, а те, кто живёт от зарплаты до зарплаты, пытаются достать еды для своего стола", - резюмирует Шмитт.
"Понеслась…", - коротко заметил на это у себя в мессенджере политолог Армен Гаспарян.

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