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"Понаехали и подвезли": В Twitter объяснили принцип работы "Белого счётчика" на митингах
11 августа 2019, 07:54 • 105 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил в Twitter принцип подсчёта голосов "Белым счётчиком", создатели которого уверяют, что выдают реальное число участвующих в митингах в Москве. По словам Коротченко, на последний митинг участники "понаехали" либо их подвезли.
Коротченко приводит в своём микроблоге ссылку на выводы генерального директора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, который уверяет, что на самом деле в столице проживает меньше трети участников согласованного митинга на проспекте Сахарова.
По словам Шпунта, в митинге-концерте только 30% участников составили москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально были приглашены в столицу на митинг.
"Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тысячи человек. Это те, кто ответил на вопросы", - цитирует Шпунта АГН "Москва".
Коротченко в свою очередь отметил, что "Белый счётчик" - это, судя по всему, российский вариант сирийских "Белых касок".
"Кто платит, тот и музыку заказывает?" - спросил он.
"Как приятно придумать сказку и самому в неё поверить", - ответил ему @Alexpet09408197. "Это российский вариант выковыривания цифр из . Но фотки с высоты всё расставляют по местам, высмеивая либероидов с их враньём", - добавил @podvodkojvsegda.
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