"Помрёт - хорошо, а если выживет..." Навальный заявил, что подаст в суд на Пескова

Алексей Навальный посчитал некорректным комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о собственном сотрудничестве с ЦРУ. О том, что "пациент Навальный" может получать советы от сотрудников ЦРУ, Песков сказал в ответ на заявление Навального о личном участии президента России Владимира Путина в своём отравлении. Факт отравления не доказан, результаты экспертиз немецкие представители никому не передают, даже ОЗХО ещё не сделала выводы, сколько бы ангажированной она ни была. Тем не менее Навальный попытался закрепить свои суждения в интервью Spiegel.

Итак, последовала реакция Дмитрия Пескова. А теперь Навальный пишет на личном сайте:

"Я просто уверен, что у них в Кремле везде портреты Геббельса висят. Всё четко по его заветам. Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть".

Свой комментарий он озаглавил как "Помрёт - хорошо. А если выживет, скажем, что работает на ЦРУ". А также добавил, что редко подаёт в суд, однако здесь, мол, намерен довести начатое до конца. Кто будет представлять интересы Навального в суде (возможно, сам он?) и будет ли вообще подан этот иск, неясно.