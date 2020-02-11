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"Помпео закрыл АТР?": Украинский "крымский" канал прекратил вещание
11 февраля 2020, 11:39 • 50 • Политика
Киев прекратил финансирование крымско-татарского телеканала. "Помпео закрыл АТР?" - смеются в соцсетях, вспоминая слова госсекретаря США о том, что Крым потерян навсегда.
Украинский пропагандистский канал АТР, вещавший на территорию Крыма, прекратил свою работу. Именно на этом канале работали скандально известные журналисты Айдер Муждабаев и Аркадий Бабченко.
Напомним, что телеканал АТР был одним из трёх крымских телеканалов. В апреле 2015 года канал был закрыт, так как не смог получить перерегистрацию в России. Однако уже в середине июня телеканал возобновил вещание, но уже из Киева.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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