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"Помпео закрыл АТР?": Украинский "крымский" канал прекратил вещание

11 февраля 2020, 11:39  •  50 • Политика
Киев прекратил финансирование крымско-татарского телеканала. "Помпео закрыл АТР?" - смеются в соцсетях, вспоминая слова госсекретаря США о том, что Крым потерян навсегда.
Украинский пропагандистский канал АТР, вещавший на территорию Крыма, прекратил свою работу. Именно на этом канале работали скандально известные журналисты Айдер Муждабаев и Аркадий Бабченко.
"Как теперь крымчане будут без своего любимого канала?" - иронизирует в Twitter "Голос Мордора".
"Помпео закрыл АТР?" - интересуется @vnoklt, намекая на недавнее заявление госсекретаря США о том, что Крым навсегда потерян для Украины.
"Информационный блэкаут, крымчане, держитесь!" - шутит @StGeorg42406894.
Напомним, что телеканал АТР был одним из трёх крымских телеканалов. В апреле 2015 года канал был закрыт, так как не смог получить перерегистрацию в России. Однако уже в середине июня телеканал возобновил вещание, но уже из Киева.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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