"Помпео закрыл АТР?": Украинский "крымский" канал прекратил вещание

Украинский пропагандистский канал АТР, вещавший на территорию Крыма, прекратил свою работу. Именно на этом канале работали скандально известные журналисты Айдер Муждабаев и Аркадий Бабченко.

"Как теперь крымчане будут без своего любимого канала?" - иронизирует в Twitter "Голос Мордора". "Помпео закрыл АТР?" - интересуется @vnoklt, намекая на недавнее заявление госсекретаря США о том, что Крым навсегда потерян для Украины. "Информационный блэкаут, крымчане, держитесь!" - шутит @StGeorg42406894.

Напомним, что телеканал АТР был одним из трёх крымских телеканалов. В апреле 2015 года канал был закрыт, так как не смог получить перерегистрацию в России. Однако уже в середине июня телеканал возобновил вещание, но уже из Киева.

Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva