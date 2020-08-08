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"Помпео, у тебя по ходу бомбео": Русские ответили на попытку США купить шпионов в России
08 августа 2020, 05:45 • 29 • Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы, объявил глава Госдепа. "Помпео, у тебя по ходу бомбео", - комментирует журналист Олег Кашин.
Глава Госдепа США Майк Помпео пообещал гражданам России награду в 10 миллионов долларов за информацию о российском вмешательстве в американские выборы. Инициативу Вашингтона прокомментировал журналист Олег Кашин.
Речь идёт о программе под громким названием "Награда за справедливость". Она предполагает денежное вознаграждение за информацию о вмешательстве в избирательный процесс в США. Программа распространяется как на Россию, так и на другие страны.
Он выражает большие сомнения в том, что из этой идеи выйдет что-то путное.
В свою очередь, пользователи соцсетей предложили сдать Вашингтону всех украинских журналистов и блогеров, которые писали гадости и фейки про президента США Дональда Трампа. Также звучали предложения сдать "агента Кремля" Барака Обаму.
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