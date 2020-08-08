"Помпео, у тебя по ходу бомбео": Русские ответили на попытку США купить шпионов в России

Глава Госдепа США Майк Помпео пообещал гражданам России награду в 10 миллионов долларов за информацию о российском вмешательстве в американские выборы. Инициативу Вашингтона прокомментировал журналист Олег Кашин.

Речь идёт о программе под громким названием "Награда за справедливость". Она предполагает денежное вознаграждение за информацию о вмешательстве в избирательный процесс в США. Программа распространяется как на Россию, так и на другие страны.

"Помпео, у тебя по ходу бомбео", - иронично комментирует новость Олег Кашин на своём Telegram-канале.

Он выражает большие сомнения в том, что из этой идеи выйдет что-то путное.

В свою очередь, пользователи соцсетей предложили сдать Вашингтону всех украинских журналистов и блогеров, которые писали гадости и фейки про президента США Дональда Трампа. Также звучали предложения сдать "агента Кремля" Барака Обаму.