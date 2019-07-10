"Помпео много, что говорит": Глава британского МИД отчитал Трампа за "бардак" Мэй

Так британский министр отреагировал на несколько сообщений, который президент США оставил в своем микроблоге в Twitter. Крикуяю Дэррока за слив о делах в Белом доме, Трамп отозвался о нем, как о "тупом, чокнутом и напыщенном парне", добавив, что в США после "не любят" и дела с ним иметь не хотят.

Кроме того, комментируя свою поездку в Лондон в прошлом месяце, Трамп нелестно отозвался и о премьер-министре Британии Терезе Мэй, заявив, что при ее помощи выход из Евросоюза "превратился в бардак".

Джереми Хант отозвался на все эти нелицеприятные заявления американского лидера. По его мнению, слова Трампа были "неуважительными и неправильными", как по отношению ко всей Великобритании, так и отдельно – к ее премьер-министру.

Глава британского МИД напомнил президенту США, что и американские дипломаты сообщают главе Госдепартамента свое личное мнение о странах пребывания, так почему же это запрещено делать послу Великобритании?

"Вы сказали, что союз Великобритании и США является величайшим в истории. Я согласен с этим, однако союзники должны относиться друг к другу с уважением, как это делала Тереза Мэй по отношению к вам. Послы назначаются правительством Великобритании, и если я стану премьер-министром, то наш посол [Ким Дэррок] останется [на своем посту]", - написал Хант во вторник в Twitter.

Ранее за после Британии в США заступилась и уходящая со своего поста Тереза Мэй, заявившая, что полностью поддерживает Кима Дэррока.

Заявление офиса Мэй распространил телеканал Sky News. По этой информации, Даунинг-стрит в своем заявлении отметил, что посол Дэррок все еще пользуется полной поддержкой премьера. При этом Мэй подчеркнула, что "ясно дала понять" США о том, что утечка является "очень прискорбной", однако выборочные цитаты не отражают те близость и уважение, которые есть в отношениях между двумя странами.