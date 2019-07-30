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"Pompeo in Wonderland": Пушков указал госсекретарю США на важный нюанс с "вмешательством" России

30 июля 2019, 09:54  •  102 • Политика
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что якобы Россия "вмешивалась в американские выборы" по меньшей мере пять раз. Российский сенатор Алексей Пушков указал госсекретарю США на важный нюанс с "вмешательством" России, а также отметил, что тот явно живет в Зазеркалье – "Pompeo in Wonderland".
Стало известно о том, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что якобы Россия "несколько раз вмешивалась в выборы США".
Такое заявление Помпео сделал, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне. Он отметил, что ничуть не сомневается, что РФ вмешивалась в выборы 2016-го года. И не только в них.
"И в те, которые были до того, и до того, и еще до того, - говорит Помпео. - И в выборы 2018 года".
Пушков отметил, что Помпео явно живет в "Зазеркалье".
"По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 г.! Он только не пояснил, на чьей стороне - Обамы или Маккейна с Ромни? – пишет в своем микроблоге в Twitter Пушков. - Ибо поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Pompeo in Wonderland".
"А что Америка скажет про вмешательство в наши самые последние события - не причастна? Может, поищем след, да наступим на пятки?", - отзывается в комментариях @losikovas.
"Задорнов прав был насчёт них", - соглашается пользователь @ATee401.
"Мелют глупым языком, как паршивым помелом! Чтоб от своих проблем американцев отвести, им легче плохих русских всем преподнести! Но мир уже не тот и начинает истинное лицо американских управителей-вершителей видеть и понимать!", - отмечает @laskazki.
Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.
По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

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