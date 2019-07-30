"Pompeo in Wonderland": Пушков указал госсекретарю США на важный нюанс с "вмешательством" России

Стало известно о том, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что якобы Россия "несколько раз вмешивалась в выборы США".

Такое заявление Помпео сделал, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне. Он отметил, что ничуть не сомневается, что РФ вмешивалась в выборы 2016-го года. И не только в них.

"И в те, которые были до того, и до того, и еще до того, - говорит Помпео. - И в выборы 2018 года".

Пушков отметил, что Помпео явно живет в "Зазеркалье".

"По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 г.! Он только не пояснил, на чьей стороне - Обамы или Маккейна с Ромни? – пишет в своем микроблоге в Twitter Пушков. - Ибо поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Pompeo in Wonderland".

"А что Америка скажет про вмешательство в наши самые последние события - не причастна? Может, поищем след, да наступим на пятки?", - отзывается в комментариях @losikovas.

"Задорнов прав был насчёт них", - соглашается пользователь @ATee401.

"Мелют глупым языком, как паршивым помелом! Чтоб от своих проблем американцев отвести, им легче плохих русских всем преподнести! Но мир уже не тот и начинает истинное лицо американских управителей-вершителей видеть и понимать!", - отмечает @laskazki.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.