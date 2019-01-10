"Поможет фиксация из космоса": Не дождавшись "нападения Путина", в Киеве предложили план прорыва через Керченский пролив

Украинским военным надо спланировать "проход кораблей Украины" в Азовское море через Керченский пролив. В этом Киеву "поможет фиксация из космоса западными союзниками", считает экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, так и не дождавшийся спрогнозированного им же предновогоднего "нападения Путина".

Украина должна осуществить попытку прохода военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Однако к этому шагу "необходимо тщательно подготовиться", считает отставной военный, еще недавно прогнозировавший предновогоднее "нападение Путина".

Несбывшийся прогноз не остановил Романенко, и теперь он уверенно заявляет о том, кто "Россия при проходе украинских кораблей в Азовское море окажется в сложной ситуации" при любом из двух возможных вариантов развития событий.

По его мнению, корабли Украины могут "беспрепятственно пропустить" через Керченский пролив. Но если российские пограничники попытаются остановить суда, "позиция России будет дезавуирована".

"Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат", - заявил генерал-лейтенант.

При этом в интервью изданию UAportal Романенко сообщил, что заход в Черное море десантного корабля США USS Fort McHenry и учения, которые он проведет совместно с румынским фрегатом King Ferdinand, "напрямую связаны с керченским инцидентом".

Это "демонстрация того, что реакция на события в Керченском проливе есть и будет". Сами же учения являются "элементом военно-психологического давления блока НАТО на Россию", заявил Романенко.

Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" грубо нарушили российскую границу.

Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.

Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.