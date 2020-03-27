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"Помощь России бесполезна": La Stampa решила обречь на смерть тысячи итальянцев

27 марта 2020, 01:35  •  53 • Политика
Пока коронавирус убивает итальянцев тысячами, местная газета La Stampa провоцирует политический скандал и пишет о "бесполезности" помощи России. Похоже, некоторые на Апеннинах готовы обречь своих же соотечественников на смерть.
Туринское издание La Stampa написало, что якобы 80% помощи, оказываемой Россией в рамках борьбы с коронавирусом в Италии, бесполезно. Газета ссылается на некие "высокопоставленные политические источники".
В статье утверждается, будто прибытие русских военных медиков на Апеннины - это не более чем политический предлог. Так, говорится, что итальянский премьер Джузеппе Конте согласился на предложение помощи, только чтобы "консолидировать превосходные отношения с… Москвой".
Автор публикации заметил, что, несмотря на то что Россия оказывает поддержку бесплатно, Рим за этот визит может заплатить дорогую цену, поскольку российские военнослужащие свободно перемещаются по стране, в том числе около объектов НАТО.
Посол РФ в Италии Сергей Разов отметил, что о степени поддержки со стороны русских лучше узнать, например, у простых жителей Бергамо. Он заметил, что некоторые видят подвох даже в бескорыстно протянутой руке помощи в условиях полной катастрофы.
"Подобные суждения - продукт извращённого сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы", - заявил Разов.
Напомним, за прошедшие сутки в Италии от COVID-19 умерло 683 человека. Общее количество заражённых между тем уже почти достигло отметки в 75 тысяч человек.
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