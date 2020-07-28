"Помощь пришла откуда не ждали! Бегите!": Собчак предостерегла хабаровчан

Речь идёт о видеообращении актёра Алексея Панина, который не раз отличался непристойными выходками, связанными с его интимной жизнью, и русофобскими заявлениями. Сейчас же он решил обратиться к жителям Хабаровска. Видео в своём Telegram-канале опубликовала Собчак.

"Я очень горжусь тем… я горжусь тому… горжусь тому тем, что происходит сейчас в Хабаровске", - с нескольких попыток смог произнести Панин.

По его словам, "несколько лет назад екатеринбуржцы доказали, что они народ, а не стадо", "отстояв свой город, свой парк".

"Они смогли противостоять этому беспределу, который творит власть в России. Я надеюсь, у хабаровцев, хабаровчан (не судите меня, я не знаю, как правильно) хватит сил до конца выстоять", - заявил он.

Панин отметил, что "власть очень боится свой народ".

Видеообращение скандалиста прокомментировала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.

"Хабаровчане или Хабаровцы! Помощь пришла откуда совсем не ждали!!! Бегите!!!" - призвала она.

Ранее в своём Twitter журналистка Юлия Витязева опубликовала фото музыканта-депутата Сергея Шнурова в Хабаровске. Она рассказала о том, что музыкант прибыл в город, где на протяжении двух недель проходят протестные акции, с целью "пообщаться с участниками акций протеста в поддержку Сергея Фургала и снять о них фильм".