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"Помощь пришла откуда не ждали! Бегите!": Собчак предостерегла хабаровчан

28 июля 2020, 19:05  •  86 • Политика
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак обратилась к хабаровчанам после видеообращения известного скандалиста-русофоба. "Помощь пришла откуда совсем не ждали!!! Бегите!!!" - призвала она.
Речь идёт о видеообращении актёра Алексея Панина, который не раз отличался непристойными выходками, связанными с его интимной жизнью, и русофобскими заявлениями. Сейчас же он решил обратиться к жителям Хабаровска. Видео в своём Telegram-канале опубликовала Собчак.
"Я очень горжусь тем… я горжусь тому… горжусь тому тем, что происходит сейчас в Хабаровске", - с нескольких попыток смог произнести Панин.
По его словам, "несколько лет назад екатеринбуржцы доказали, что они народ, а не стадо", "отстояв свой город, свой парк".
"Они смогли противостоять этому беспределу, который творит власть в России. Я надеюсь, у хабаровцев, хабаровчан (не судите меня, я не знаю, как правильно) хватит сил до конца выстоять", - заявил он.
Панин отметил, что "власть очень боится свой народ".
Видеообращение скандалиста прокомментировала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.
"Хабаровчане или Хабаровцы! Помощь пришла откуда совсем не ждали!!! Бегите!!!" - призвала она.
Ранее в своём Twitter журналистка Юлия Витязева опубликовала фото музыканта-депутата Сергея Шнурова в Хабаровске. Она рассказала о том, что музыкант прибыл в город, где на протяжении двух недель проходят протестные акции, с целью "пообщаться с участниками акций протеста в поддержку Сергея Фургала и снять о них фильм".

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