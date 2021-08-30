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"Помощь получат все": Голикова назвала сроки выплаты "путинской десятки"

30 августа 2021, 16:10  •  27 • Политика
Вице-премьер Голикова назвала сроки начисления единовременной выплаты пенсионерам.
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей по инициативе президента России Владимира Путина получат около 43 млн граждан России.
Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства 30 августа, механизм начисления выплат пенсионерам был проработан на встрече Минтруда и представителей партии ЕР на прошлой неделе.
"Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца", - пояснила Голикова.
Вице-премьер отметила, что выплата будет начислена "без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны", передаёт РИА Новости.
Для получателей пенсий на банковскую карту выплата будет начислена уже 2 сентября. "2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек", - подчеркнула Голикова.
Пенсионеры и получатели других социальных пособий получат выплату одновременно с пенсией - это ещё 12,7 миллиона человек.
Важно, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки,
- добавила Голикова.

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