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"Помощь должна приходить быстро": Собянин поручил упростить получение выплат безработным
09 апреля 2020, 05:35 • 26 • Политика
Мэр Москвы дал поручение проработать вопрос упрощения порядка получения жителями столицы статуса безработного, а также пособий по безработице.
Сообщение об этом Сергей Собянин разместил на своём официальном сайте.
Как известно, для того чтобы гражданин мог быть признан безработным, он должен два раза попытаться трудоустроиться, но безуспешно. Однако из-за того что во время действия режима самоизоляции, который был введён в рамках борьбы с распространением коронавируса, ходить на интервью невозможно, этот пункт временно был убран.
Разработать упрощающий всю процедуру механизм, по которому будут производиться выплаты, должен быть разработан в ближайшие дни, пишет "Вечерняя Москва".
Проживающие в столице России граждане, потерявшие работу из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, получат компенсацию. Такое решение принял 30 марта Сергей Собянин.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, новая выплата вместе с общим размером пособия составит 19 500 рублей в месяц.
Собянин отметил, что из-за коронавируса сложилась очень непростая ситуация, в которой многие москвичи могут потерять работу. Чтобы поддержать жителей столицы в такой сложный момент, московские власти разрабатывают комплекс мер социальной поддержки.
"В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", - говорится в сообщении.
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