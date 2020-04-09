"Помощь должна приходить быстро": Собянин поручил упростить получение выплат безработным

Сообщение об этом Сергей Собянин разместил на своём официальном сайте.

"Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от трёх до пяти дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан", - потребовал мэр.

Как известно, для того чтобы гражданин мог быть признан безработным, он должен два раза попытаться трудоустроиться, но безуспешно. Однако из-за того что во время действия режима самоизоляции, который был введён в рамках борьбы с распространением коронавируса, ходить на интервью невозможно, этот пункт временно был убран.

Разработать упрощающий всю процедуру механизм, по которому будут производиться выплаты, должен быть разработан в ближайшие дни, пишет "Вечерняя Москва".

Проживающие в столице России граждане, потерявшие работу из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, получат компенсацию. Такое решение принял 30 марта Сергей Собянин.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, новая выплата вместе с общим размером пособия составит 19 500 рублей в месяц.

Собянин отметил, что из-за коронавируса сложилась очень непростая ситуация, в которой многие москвичи могут потерять работу. Чтобы поддержать жителей столицы в такой сложный момент, московские власти разрабатывают комплекс мер социальной поддержки.

"В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", - говорится в сообщении.