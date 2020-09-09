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"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 01:25 • 67 • Политика
Telegram-канал "Джокер ДНР", который специализируется на публикации инсайдов ВСУ, сдал нарушивших перемирие украинских силовиков. Он решил помочь "донецким солдатикам", которые оказались в сложном политическом положении.
"Джокер ДНР" во вторник опубликовал схемы огня, ориентиров и координаты украинских объектов на южном фронте Донецкой народной республики.
Скриншот: Telegram/Джокер ДНР
Напомним, что ранее Донецк обвинил ВСУ в нарушении перемирия. По словам представителя ДНР, украинские военнослужащие обстреляли территорию республики из гранатомётов. Кроме того, они активно занимаются возведением инженерных сооружений, что тоже является нарушением соглашения о перемирии.
Режим прекращения огня объявлен обеими сторонами в конце июля. По словам экспертов, президент Украины Владимир Зеленский пошёл на этот шаг, чтобы спасти стремительно падающий рейтинг партии "Слуга народа" перед местными выборами.
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