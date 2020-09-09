"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков

"Джокер ДНР" во вторник опубликовал схемы огня, ориентиров и координаты украинских объектов на южном фронте Донецкой народной республики.

Пришло время в очередной раз помочь донецким солдатикам, которые поставлены в сложное политическое положение. Кстати, для меня их тоже добывал Серёжа Рыжёв, начальник разведки 36-й бригады, - пишет автор канала.

Скриншот: Telegram/Джокер ДНР

Напомним, что ранее Донецк обвинил ВСУ в нарушении перемирия. По словам представителя ДНР, украинские военнослужащие обстреляли территорию республики из гранатомётов. Кроме того, они активно занимаются возведением инженерных сооружений, что тоже является нарушением соглашения о перемирии.

Режим прекращения огня объявлен обеими сторонами в конце июля. По словам экспертов, президент Украины Владимир Зеленский пошёл на этот шаг, чтобы спасти стремительно падающий рейтинг партии "Слуга народа" перед местными выборами.