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"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 05:50 • 322 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сам уничтожил Карабах, пока азербайджанский президент Ильхам Алиев готовился к войне. "Помогли вам ваши янки?" - задаёт вопрос журналист.
Коц и сам побывал в Нагорном Карабахе. В Степанакерте бегал от беспилотника-камикадзе. Видел защитников Арцаха со страшными ранениями в госпиталях. Журналист вынужден констатировать: "Азербайджан почти 30 лет готовился к реваншу", с начала 90-х, когда проиграл войну. Наблюдал за наработками российской и турецкой армий, занимался новыми технологиями и прощупыванием обороны Карабаха.
Пока Алиев готовился к войне, Армения "почивала на лаврах прошлой победы".
"Так и хочется спросить сегодня у Никола Пашиняна: "Господин премьер, помогли вам ваши янки? Или, может быть, Макрон посильно поучаствовал в судьбе Карабаха?" - спрашивает Коц, вспоминая о "многовекторности" армянской власти.
По его мнению, даже если бы граждане Армении массово ушли добровольцами в зону боевых действий, ситуацию переломить кардинально не получилось бы. У них был только боевой дух, которым никак не получится сбить беспилотники, летящие на 8-километровой высоте. Военкор отмечает, что Пашиняну нужны были современные системы противовоздушной обороны, авиация, но для их использования необходимо политическое мужество. А его-то армянскому премьеру и не хватило, подчеркнул Александр Коц.
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