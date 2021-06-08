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"Помогли вам ваши американцы?": Политолог рассказал, как Запад "кинул" Украину

08 июня 2021, 20:30  •  149 • Политика
Политолог Юрий Кот заявил, что Запад "кинул" Украину, когда отказался бороться против "Северного потока - 2". "Что, "патриоты"? Помогли вам ваши американцы?" - поинтересовался он.
Эксперт обратил внимание, что США отказались от санкций против "Северного потока - 2", опасаясь окончательно рассориться с Германией. Потеря союзника в лице сильнейшей европейской страны было бы серьёзным ударом по американским интересам в условиях набирающих силу Китая и России.
Германия, которая прямо заинтересована в газопроводе, тоже не стала выступать против данного проекта. В итоге украинцы, которые делали ставку на заступничество Запада, остались ни с чем. Кот напомнил, как украинцы несколько лет назад поднимали на смех всех, кто предсказывал потерю транзита русского газа. И как они заваливали "Газпром" судебными исками "в патриотическом угаре".
Послушайте меня, "патриоты". Ну что? Помогли вам ваши американцы (шведы, поляки, немцы)? Вас в очередной раз использовали и кинули, потомки Мазепы, Скоропадского и Шухевича, - пишет политолог в своей колонке на сайте "Народные новости".
Он подчеркнул, что, вопреки заявлениям Киева, никто воевать с Украиной не собирается. Ей просто перекроют потоки газа, за счёт которых страна "жировала". Оставшись без русских и китайских денег (с КНР Киев тоже успел испортить отношения), Украина останется на содержании Запада. Но США и Европа денег не дадут, уверен Кот.

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