"Помогла" мама из Пензы: Первая женщина-миллиардер из Африки получила гражданство России - СМИ

Гражданство России получила старшая дочь бывшего лидера Анголы, первая женщина-миллиардер с Африканского континента Изабель душ Сантуш. Она входит в топ-10 самых богатых людей Африки.

Мать Изабель родилась в Пензе, а потом вышла замуж за ангольского лидера - Жозе Эдуарду душ Сантуша. Их дочь Изабель родилась в Баку. В Сети высказывают предположение, что именно поэтому она решила получить гражданство.

Но есть и другая версия. На родине женщину обвинили в коррупционных преступлениях. Как передаёт радио "Свобода" со ссылкой на португальское издание Expresso, так женщина-миллиардер может пытаться уйти от преследования. Журналисты считают, что российское гражданство может спасти Изабель от экстрадиции в Анголу из ОАЭ.