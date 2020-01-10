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"Помогла" мама из Пензы: Первая женщина-миллиардер из Африки получила гражданство России - СМИ

10 января 2020, 15:39  •  96 • В мире
Первая женщина-миллиардер из Африки, старшая дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, стала гражданкой России. Женщину обвиняют в том, что так она пытается уйти от преследования: до этого её обвинили в коррупции. Сама Изабель душ Сантуш отвергает все претензии, передаёт радио "Свобода" со ссылкой на португальское издание Expresso. В Сети предполагают, что свою роль могло сыграть то, что мать женщины родом из Пензы.
Гражданство России получила старшая дочь бывшего лидера Анголы, первая женщина-миллиардер с Африканского континента Изабель душ Сантуш. Она входит в топ-10 самых богатых людей Африки.
Мать Изабель родилась в Пензе, а потом вышла замуж за ангольского лидера - Жозе Эдуарду душ Сантуша. Их дочь Изабель родилась в Баку. В Сети высказывают предположение, что именно поэтому она решила получить гражданство.
Но есть и другая версия. На родине женщину обвинили в коррупционных преступлениях. Как передаёт радио "Свобода" со ссылкой на португальское издание Expresso, так женщина-миллиардер может пытаться уйти от преследования. Журналисты считают, что российское гражданство может спасти Изабель от экстрадиции в Анголу из ОАЭ.

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