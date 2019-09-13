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"Помогите": Шойгу пригласил США на Курилы, но не по военным вопросам
13 сентября 2019, 18:39 • 165 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил американцев на Курилы помочь поднять со дна затонувшую подлодку США. "В данном случае я говорю про географию, а не про свою основную деятельность", - уточнил глава Минобороны России.
Русское географическое общество (РГО) планирует поднять со дна затонувшую у берегов Курильских островов подводную лодку США. Об этом объявил министр обороны России и глава РГО Сергей Шойгу, пригласив американских коллег принять участие в подъеме субмарины.
Он отметил, что мероприятие планируется провести в следующем году, и на него приглашены многие стороны, включая США. Тем более что у берегов Курил обнаружена именно американская подлодка.
Министр уточнил, что речь, разумеется, идет о географической и исследовательской деятельности, а не о военной, как можно было подумать из-за его должности.
Напомним, что фестиваль Русского географического общества продлится в парке с 13 по 22 сентября. В этом году темой мероприятия является популяризация российских туристических маршрутов. Гости фестиваля смогут совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России.
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