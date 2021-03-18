"Помогите нам!": Захарова рассказала о ночных "пытках" американских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как после скандального заявления президента США Джо Байдена её ночью "пытали" иностранные журналисты, включая американских, стараясь узнать, что же происходит, и просили: "Помогите нам!".

В прямом эфире "Полного контакта" на YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала ведущему Владимиру Соловьёву о реакции иностранных журналистов, включая американских представителей СМИ, на заявление президента США Джо Байдена о том, что его российский коллега Владимир Путин - "убийца".

"Наши американские коллеги полностью отказались от ответа на вопрос, а что же там произошло, - со смехом отметила Захарова, предлагая сотрудникам Белого дома и Госдепартамента начать работать и попытаться объяснить происходящее. - Сколько можно? Не могут сделать элементарного - не могут объяснить, что происходит".

Дипломат рассказала также о ночных "пытках", которые ей устроили иностранные журналисты в тщетных попытках разобраться в происходящих событиях. В том числе и об их просьбах о помощи.

"Ночью была на встрече с западными журналистами, американскими журналистами. Они меня пытали: "Что же происходит?" - рассказала Соловьёву Захарова.

На этот вопрос иностранных журналистов официальный представитель МИД России напомнила им, что у них есть "американские пресс-секретари".

"Почему вы меня спрашиваете? - процитировала Захарова свои слова в адрес иностранных журналистов, отметив, что те в ответ просили: "Помогите нам!".

Российский дипломат высказала своё мнение о том, что "американская машина" должна наконец включиться и ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?