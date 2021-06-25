"Помогите нам!": В России запущен глобальный проект, чтобы "перекрыть дорогу русофобам"

Глобальный проект "Народное голосование" поможет "перекрыть дорогу во власть русофобам", уверен Константин Малофеев. Однако без помощи общества не обойтись.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев подвёл промежуточные итоги проекта "Народное голосование", подчеркнув, что задумка сработала.

"Это простое анкетирование кандидатов в депутаты Госдумы эффективно помогает выявить тех, кто не разделяет ценности русского народа, - подчеркнул Малофеев, добавив: - Призываю всех сторонников движения "Царьград" задавать эти несложные вопросы и своим политикам, претендующим на разные посты в органах власти. Помогите нам!"

Напомним, вопросы в анкете такие:

Бог есть?

Чей Крым?

Вы голосовали ЗА поправки в Конституцию?

Вы за гей-парады или против?

Где учатся ваши дети?

"Только так мы перекроем дорогу во власть русофобам и содомитам", - подчеркнул Малофеев.