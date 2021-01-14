"Помогает управлять Америкой": Байдену показали "секретную банку"

Юмористы из "Уральских пельменей" показали скетч на злобу дня, шутливо интерпретировав актуальные события в США. Перевоплотившись в Дональда Трампа и Джо Байдена, бывшие кавээнщики Андрей Рожков и Вячеслав Мясников уморительно представили, как оба политика борются за президентское кресло.

Трамп-Мясников вначале ни в какую не хочет отдавать пост Байдену-Рожкову, заявляя, что тот слишком стар. Но затем оказывается, что оба кандидата далеко не молоды - один ничего не видит, другой ничего не слышит. "Трамп" предлагает сопернику "идти на запах" - мол, от него должно пахнуть автозагаром.

Затем "Трамп" решает преподать "Байдену" пару уроков президентства - для начала выносит ему красную кнопку, по которой демократ тут же начинает нещадно лупить. "Почему ничего не летит?" - удивляется он отсутствию эффекта. "Не знаю, мне такую же принесли, я тоже в первое время пытался так делать", - отвечает "действующий президент".

После этого "Байден" обращает внимание на странную банку с непонятным содержимым, стоящую на столе "Трампа", и высказывает предположение, что в ней запасной парик. "Это же чайный гриб, приложи ухо! Он помогает управлять Америкой! Стену на границе с Мексикой помнишь? Его идея!"