Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

"Помогает управлять Америкой": Байдену показали "секретную банку"

14 января 2021, 16:15  •  17 • Политика
В Рунете появился любопытный ролик "из Белого дома": Дональд Трамп показывает своему преемнику Джо Байдену "секретную банку", которая якобы "помогает управлять Америкой".
Юмористы из "Уральских пельменей" показали скетч на злобу дня, шутливо интерпретировав актуальные события в США. Перевоплотившись в Дональда Трампа и Джо Байдена, бывшие кавээнщики Андрей Рожков и Вячеслав Мясников уморительно представили, как оба политика борются за президентское кресло.
Трамп-Мясников вначале ни в какую не хочет отдавать пост Байдену-Рожкову, заявляя, что тот слишком стар. Но затем оказывается, что оба кандидата далеко не молоды - один ничего не видит, другой ничего не слышит. "Трамп" предлагает сопернику "идти на запах" - мол, от него должно пахнуть автозагаром.
Затем "Трамп" решает преподать "Байдену" пару уроков президентства - для начала выносит ему красную кнопку, по которой демократ тут же начинает нещадно лупить. "Почему ничего не летит?" - удивляется он отсутствию эффекта. "Не знаю, мне такую же принесли, я тоже в первое время пытался так делать", - отвечает "действующий президент".
После этого "Байден" обращает внимание на странную банку с непонятным содержимым, стоящую на столе "Трампа", и высказывает предположение, что в ней запасной парик. "Это же чайный гриб, приложи ухо! Он помогает управлять Америкой! Стену на границе с Мексикой помнишь? Его идея!"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 08:55
Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
07 января 2021, 19:15
Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
10 января 2021, 10:30
Яценюк: Медведчук угрожает национальной безопасности Украины
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.