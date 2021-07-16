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"Помочь наиболее уязвимым": 23 африканские страны попросили $100 млрд

16 июля 2021, 03:15  •  85 • В мире
Лидеры 23 африканских стран попросили у Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка 100 миллиардов долларов. "Помочь наиболее уязвимым", - объяснил необходимость выделения средств президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.
15 июля в главном мегаполисе и коммерческой столице Кот-д'Ивуара состоялась встреча лидеров африканских стран. Её итогом стал документ, адресованный МАР. У этого подразделения Всемирного банка просят 100 миллиардов долларов на период 2022-2025 годов.
МАР занимается выдачей займов и грантам беднейшим странам мира. Большинство африканских государств имеют не такой высокий уровень заражения COVID-19 и уровень смертности, как в Европе или США. Так как границы закрыты, прекращён туризм и прерваны торгов-экономические отношения в ряде стран Африки начался кризис, пишет Reuters.
"Я призываю наших партнёров взять на себя ответственность за Абиджанскую декларацию и значительно увеличить свой вклад в борьбу с неравенством, помочь наиболее уязвимым странам", - произнёс президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.
Текст декларации опубликован на сайте Всемирного банка. В ней говорится, что 100 миллиардов долларов от МАР должны помочь возродить экономику стран-подписантов, а также справиться с последствиями пандемии, переосмыслить подходы к развитию. Сформулированы три главных вектора расходования средств: улучшение человеческого капитала, создание рабочих мест с помощью политики развития частного сектора и восстановление экономики.
Декларацию подписали лидеры Анголы, Эфиопии, Руанды, Судана, Ганы, Мозамбика, Кот-д'Ивуара, Камеруна, Танзании и ряда других стран.

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