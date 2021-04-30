"Помню, воевали мы с дивизией США": Как рисуют военные планы - и в Москве, и в Берлине

Разработка сценариев войны с Россией - это своего рода хобби иностранных аналитиков, в том числе публицистов и журналистов. Но действительно ли они думают, что эти бои состоятся? Собеседник Царьграда полагает, что речь идёт не более чем о фантазиях, но и они нужны. В конце концов, военные планы пишут и в Москве, и в Берлине: "Помню, воевали мы с дивизией США..."

Публицист Вольфганг Мюнхау в своём материале на страницах газеты Handelsblatt описал вооружённое столкновение России и НАТО, а также реакцию Германии на происходящее. Точкой напряжения, как считает автор, станет Сувалкский коридор - участок длиной около 100 километров, который мог бы соединить Белоруссию и Калининградскую область.

Так вот, при столкновении Германия не стала бы принимать участие в войне против России. Даже если бы русские вторглись в Прибалтику, полагает автор. Как уже писал Царьград, де-факто материал означает приглашение русским вторгнуться в Европу. Звучит странно, выглядит странно. На что и указывают эксперты, опрошенные "Первым русским".

Журналист, политолог Георгий Бовт считает, что мы имеем дело с фантазиями.

Люди могут фантазировать на любую тему, - отметил эксперт. - Я помню, у нас на военной кафедре тоже разрабатывали всякие планы наступления. Мы рисовали карты, помню, даже "воевали" с механизированной дивизией США. Так что, я думаю, публицисты могут фантазировать на любую тему.

Что в Москве, что в Берлине такие планы рисуют и обсуждают. Другой вопрос, имеют ли они вес? Бовт напомнил, что в своё время часто говорили о войне России и Украины или о столкновении России и Китая. На случай подобных битв, безусловно, могут быть разные планы действий, отмечает Бовт, - "это совершенно нормально". К тому же накануне Первой мировой войны тоже никто не верил, что бои будут. И реальные, напомнил эксперт.