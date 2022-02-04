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"Пометки для России" в "слитом" документе США попытались обернуть против русских. Но просчитались

04 февраля 2022, 10:15  •  266 • Политика
Замгоссекретаря Виктория Нуланд попыталась обернуть против русских "слив" в СМИ письменных ответов США и НАТО по гарантиям безопасности. В качестве "доказательства" политик указала на "пометки для России". Однако её уловка не удалась. Посольство России в США было в недоумении от заявления Нуланд, отметив, что и США с тем же успехом могли сделать копию документа с "пометками".
Речь идёт об утечке секретного документа США в испанскую газету El Pais, в котором рассказывается об ответе на предложения России по гарантиям безопасности. В интервью ТАСС Нуланд заявила, что в США "почти уверены" в том, что "слив" якобы организовала Россия. В доказательство своих слов дипломат привела "пометки на документе", которые, по её словам, "были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации".
По утверждению Нуланд, "копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки".
Посольство России в Вашингтоне на своей странице в Facebook обнулило попытку Нуланд обернуть против русских "слив" конфиденциальных документов в СМИ. Уже само заявление замгоссекретаря вызвало недоумение у русских дипломатов.
"В качестве "доказательства" нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие "пометки, предназначенные для России", - подметили в посольстве. - С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам".
Дипломаты обратили особое внимание на тот факт, что как раз утечка материалов случилась через газету государства - члена НАТО, близкого союзника США.

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