"Помешать санкциям не можем": Швейцария прокомментировала приостановку работы по "Северному потоку – 2"

Об этом заявили 22 декабря в МИД Швейцарии в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

"Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам", - сказал официальный представитель МИД Тилман Ренц.

По его словам, санкции США Швейцария "приняла к сведению", в контакте с заинтересованными компаниями довольно давно находятся компетентные швейцарские представители. При этом как именно реагировать на американские санкции, эти компании решат сами.

"Вступает в силу немедленно"

Напомним, решение об ограничительных мерах было одобрено президентом США Дональдом Трампом. Санкции предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год - фактически он начался 1 октября. В сообщении Министерства финансов США даётся разъяснение о правилах действий указанных санкций.

"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно", - говорится в тексте. Именно в указанном разделе и содержится перечень ограничительных мер.

В документе говорится, что стороны, принимавшие участие в умышленной продаже или сдаче в аренду, а также предоставлении судов, участвующих в прокладке труб для проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны немедленно свою работу остановить. Всю, что хоть каким-то образом связана с реализацией проектов.

С другой стороны, возможны "обоснованные исключения". Они касаются безопасности самого трубопровода, а также людей в составе экипажей судов и третьих лиц. Наконец, такие исключения могут быть направлены и на предотвращение причинения "ущерба окружающей среде" или "иного значительного ущерба".

Угрожали "фатальными санкциями"

Еще до того момента, как Дональд Трамп поставил свою подпись под указанным законопроектом, которым вводились санкции, к швейцарско-нидерландской компании Allseas, являющейся подрядчиком строительства газопровода "Северный поток - 2", обратились сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон с угрозами применения самых "фатальных санкций" со стороны США.

"Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода. Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям", - цитирует письмо сенаторов РИА Новости.

Том Круз – давний и последовательный противник строительства "Северного потока - 2". По его мнению, этот проект обогатит Россию, принесет ей "многомиллиардные прибыли", которые она якобы потратит на "свою агрессию". Сам же газопровод, утверждает сенатор, "поставит Европу в серьезную зависимость от России и ее газа".

Меркель за газ и против Трампа

Немецкие власти осудили действия Соединённых Штатов, которые пытаются помешать запуску трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" при помощи новых санкций. Об этом заявили журналистам в Министерстве экономики ФРГ.

Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.

Более того, немецкая сторона обвинила американцев в грубом вмешательстве во внутренние дела Европы.