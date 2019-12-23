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"Помешать санкциям не можем": Швейцария прокомментировала приостановку работы по "Северному потоку – 2"
23 декабря 2019, 12:09 • 179 • В мире
21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого занимающаяся прокладкой труб "Северного потока - 2" компания Allseas заявила об экстренном приостановлении работ. "Относимся к ним критически, но помешать санкциям не можем", - так прокомментировали ситуацию в Берне.
Об этом заявили 22 декабря в МИД Швейцарии в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.
По его словам, санкции США Швейцария "приняла к сведению", в контакте с заинтересованными компаниями довольно давно находятся компетентные швейцарские представители. При этом как именно реагировать на американские санкции, эти компании решат сами.
"Вступает в силу немедленно"
Напомним, решение об ограничительных мерах было одобрено президентом США Дональдом Трампом. Санкции предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год - фактически он начался 1 октября. В сообщении Министерства финансов США даётся разъяснение о правилах действий указанных санкций.
В документе говорится, что стороны, принимавшие участие в умышленной продаже или сдаче в аренду, а также предоставлении судов, участвующих в прокладке труб для проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны немедленно свою работу остановить. Всю, что хоть каким-то образом связана с реализацией проектов.
С другой стороны, возможны "обоснованные исключения". Они касаются безопасности самого трубопровода, а также людей в составе экипажей судов и третьих лиц. Наконец, такие исключения могут быть направлены и на предотвращение причинения "ущерба окружающей среде" или "иного значительного ущерба".
Угрожали "фатальными санкциями"
Еще до того момента, как Дональд Трамп поставил свою подпись под указанным законопроектом, которым вводились санкции, к швейцарско-нидерландской компании Allseas, являющейся подрядчиком строительства газопровода "Северный поток - 2", обратились сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон с угрозами применения самых "фатальных санкций" со стороны США.
Том Круз – давний и последовательный противник строительства "Северного потока - 2". По его мнению, этот проект обогатит Россию, принесет ей "многомиллиардные прибыли", которые она якобы потратит на "свою агрессию". Сам же газопровод, утверждает сенатор, "поставит Европу в серьезную зависимость от России и ее газа".
Меркель за газ и против Трампа
Немецкие власти осудили действия Соединённых Штатов, которые пытаются помешать запуску трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" при помощи новых санкций. Об этом заявили журналистам в Министерстве экономики ФРГ.
Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.
Более того, немецкая сторона обвинила американцев в грубом вмешательстве во внутренние дела Европы.
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