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"Помешает влиять на политику России": Невзоров кинулся защищать двойное гражданство чиновников РФ
19 января 2020, 10:54 • 10 • Политика
Александр Невзоров раскритиковал запрет на двойное гражданство для крупных чиновников, депутатов и сенаторов России. "Нельзя запрещать двойное гражданство для чиновников, поскольку это помешает "цивилизованным странам" влиять на политику РФ", - комментируют его аргументы в соцсетях.
Публицист и богоборец Александр Невзоров встал на защиту двойного гражданства для крупных чиновников, депутатов и сенаторов России. Этой теме он посвятил целый пост на своей странице в Facebook.
Невзоров пишет, что запрет на двойное гражданство для управленческой элиты - это, оказывается, запрет на опыт жизни в иных условиях и на "причастность к цивилизованным странам". Также, по словам журналиста, это запрет на знание того, как государственная система становится успешной в современных условиях. При этом Невзоров никак не объясняет, почему для изучения иностранного опыта так необходимо иностранное гражданство и что мешает делать это, имея лишь российский паспорт.
Напомним, что запрет на двойное гражданство для руководящей элиты предложил внести в Конституцию президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию. Также он выступил с инициативой закрепить в основном законе верховенство российского права над международным.
Фото: скриншот facebook.com/nevzorovanevzorov
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