"Помешает влиять на политику России": Невзоров кинулся защищать двойное гражданство чиновников РФ

Публицист и богоборец Александр Невзоров встал на защиту двойного гражданства для крупных чиновников, депутатов и сенаторов России. Этой теме он посвятил целый пост на своей странице в Facebook.

Невзоров пишет, что запрет на двойное гражданство для управленческой элиты - это, оказывается, запрет на опыт жизни в иных условиях и на "причастность к цивилизованным странам". Также, по словам журналиста, это запрет на знание того, как государственная система становится успешной в современных условиях. При этом Невзоров никак не объясняет, почему для изучения иностранного опыта так необходимо иностранное гражданство и что мешает делать это, имея лишь российский паспорт.

"Александр Невзоров озвучил главную тревогу российских либералов: оказывается, нельзя запрещать двойное гражданство для чиновников, поскольку это помешает "цивилизованным странам" влиять на политику РФ", - комментирует пост Невзорова в Facebook Александр Чаплыгин. "Да-да. Ещё расскажите, что "цивилизованные" страны только и мечтают о сильной и процветающей России)))" - добавляет Natalja Tartu. "Вроде "цивилизованным" разрешено иметь свои диппредставительства в России. Таких, как Невзоров, регулярно приглашают туда в гости, дают инструкции, и пятая колонна вроде как не под запретом", - отмечает Руслан Хворых.

Напомним, что запрет на двойное гражданство для руководящей элиты предложил внести в Конституцию президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию. Также он выступил с инициативой закрепить в основном законе верховенство российского права над международным.

Фото: скриншот facebook.com/nevzorovanevzorov