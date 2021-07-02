"Поменяют и Силуанова, и Набиуллину": Эксперт о грядущих отставках

В эфире Царьграда Алексей Кричевский напомнил, что Набиуллина фактически признала свою некомпетентность. И это своего рода сигнал для всего финансово-экономического блока. "Поменяют и Силуанова, и Набиуллину", - так эксперт высказался о грядущих отставках. И решения, по всей видимости, будут приняты новой Госдумой.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина фактически признала свою некомпетентность в вопросе управления инфляцией, однако как решать проблему, не рассказала, заключили в эфире "Первого русского" ведущий программы "Без цензуры" Никита Комаров и гость студии, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Об этом мы писали чуть раньше. Но какие выводы последуют после произошедшего?

- Эльвира Набиуллина сказала, что они подумают, как решить проблему, - отметил Никита Комаров.

- Не факт, что подумает Набиуллина, по крайней мере, хочется на это надеяться.

- А кто за неё подумает? - уточнил Комаров.

- Возможно, всё-таки поменяют и Силуанова, и Набиуллину. Потому что это сигнальчик, когда такие слова произносятся в прямом эфире на всю страну. Это сигнал к тому, что у вас явно что-то идёт не так. Либо надо срочно что-то менять, либо заняться, не знаю, преподаванием, например, - подчеркнул Кричевский.

По всей видимости, "решать проблему" с инфляцией будут повышением ключевой ставки. Притом что ожидания по ключевой ставке к концу года выше 7 процентов, добавил эксперт. Сейчас она составляет 5,5 процента.

Полная версия дискуссии доступна в видеоверсии программы "Без цензуры".