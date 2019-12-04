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"Поменявшие пол" демократы угрожают нацбезопасности США": В Рунете догадались, почему ФБР воюет с русским FaceApp
04 декабря 2019, 03:24 • 75 • В мире
ФБР сделало абсурдное заявление о том, что разработанные в России мобильные приложения несут в себе угрозу национальной безопасности США. Под подозрение попало даже невинное FaceApp, которое позволяет "состарить" человека на фотографии или "поменять пол". Видимо, "состаренные" и "поменявшие пол" демократы - это угроза национальной безопасности США", догадались в Twitter "Выпускайте Кракена".
Федеральное бюро расследований настаивает на том, что мобильные приложения, созданные в России, представляют собой "потенциальную контрразведывательную угрозу". Особенно велика опасность на фоне грядущих президентских выборов в США.
Самое тревожное, говорится в письме Джилла Тайсона, помощника директора ФБР по делам Конгресса, если компании, разрабатывающие приложения, базируются в Санкт-Петербурге, как в случае с FaceApp, пишет Nation News. В США убеждены, что у разведслужб России существуют "серьёзные возможности по использованию информационных технологий". Поэтому "российские шпионы" могут получить "удалённый доступ" к различным серверам и коммуникациям, в том числе и к самым секретным. При этом им не понадобится даже "помощь" провайдера.
В Рунете высмеяли панические настроения американцев. В Twitter "Выпускайте Кракена" пришли к выводу, что "состаренные" и "поменявшие пол" демократы - это угроза национальной безопасности США!"
"Им же Псаки сказала - русским нельзя доверять, потому что они русские", - пишет пользователь @russian_trace.
"Американские приложения служат делу мира и демократии во всем мире. Не путайте нас, пожалуйста... Да и ещё соблюдению прав человека. Чуть не забыл. В повсеместной борьбе с коррупцией. И врагами мира и демократии, не соблюдающими права человека", - прокомментировал @Cynepcmapuk.
"Они же по себе и судят. Сами используют виндос, макос, айос и андроид для слежки и считают, что все остальные тоже используют свои программы для слежки", - подытожил @nosilentbob.
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