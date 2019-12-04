Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп согласился с Макроном, что "с Россией можно ладить". Хотя до это...
Зюганов раскритиковал однопартийцев из-за приглашения Навального в Мосгордуму
Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками
О сакральных темах
Главная / В мире

"Поменявшие пол" демократы угрожают нацбезопасности США": В Рунете догадались, почему ФБР воюет с русским FaceApp

04 декабря 2019, 03:24  •  75 • В мире
ФБР сделало абсурдное заявление о том, что разработанные в России мобильные приложения несут в себе угрозу национальной безопасности США. Под подозрение попало даже невинное FaceApp, которое позволяет "состарить" человека на фотографии или "поменять пол". Видимо, "состаренные" и "поменявшие пол" демократы - это угроза национальной безопасности США", догадались в Twitter "Выпускайте Кракена".
Федеральное бюро расследований настаивает на том, что мобильные приложения, созданные в России, представляют собой "потенциальную контрразведывательную угрозу". Особенно велика опасность на фоне грядущих президентских выборов в США.
Самое тревожное, говорится в письме Джилла Тайсона, помощника директора ФБР по делам Конгресса, если компании, разрабатывающие приложения, базируются в Санкт-Петербурге, как в случае с FaceApp, пишет Nation News. В США убеждены, что у разведслужб России существуют "серьёзные возможности по использованию информационных технологий". Поэтому "российские шпионы" могут получить "удалённый доступ" к различным серверам и коммуникациям, в том числе и к самым секретным. При этом им не понадобится даже "помощь" провайдера.
В Рунете высмеяли панические настроения американцев. В Twitter "Выпускайте Кракена" пришли к выводу, что "состаренные" и "поменявшие пол" демократы - это угроза национальной безопасности США!"
"Им же Псаки сказала - русским нельзя доверять, потому что они русские", - пишет пользователь @russian_trace.
"Американские приложения служат делу мира и демократии во всем мире. Не путайте нас, пожалуйста... Да и ещё соблюдению прав человека. Чуть не забыл. В повсеместной борьбе с коррупцией. И врагами мира и демократии, не соблюдающими права человека", - прокомментировал @Cynepcmapuk.
"Они же по себе и судят. Сами используют виндос, макос, айос и андроид для слежки и считают, что все остальные тоже используют свои программы для слежки", - подытожил @nosilentbob.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 14:24
Слишком быстро шагал: Торопившийся к вертолёту Трамп забыл жену
03 декабря 2019, 07:54
Зеленский сравнил будущий разговор с Путиным с беговой дорожкой. И приложил видеоиллюстрацию
03 декабря 2019, 04:39
"Европа в полутора часах лёта"? Японцы крупно ошиблись в географии, рекламируя туры в Россию
04 декабря 2019, 03:09
«Оправдаться за отставание»: как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года
04 декабря 2019, 03:24
"Поменявшие пол" демократы угрожают нацбезопасности США": В Рунете догадались, почему ФБР воюет с русским FaceApp
04 декабря 2019, 03:24
Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2019, 00:09
Зеленскому придётся лично закрывать сливы "слуг народа"? Украинскому презид...
04 декабря 2019, 00:09
В Ереване ждут от Анкары опровержения планов авиаудара по Армении
04 декабря 2019, 00:09
Простой вопрос Соловьёва поставил в тупик лоббистов закона о "семейном насилии&q...
04 декабря 2019, 00:09
Из Британии спешно вывозят золото. Золотая стратегия Путина сработала
04 декабря 2019, 00:09
"Просто большая братская могила": Дефектным авианосцам США русские пользова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 03:39
«Составить конкуренцию России невозможно»: каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО
28 ноября 2019, 04:24
Украина выдвинула газовый ультиматум России. Неужели примем?
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.