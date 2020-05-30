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"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину

30 мая 2020, 00:55  •  83 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал странный совет Путину. Он решил для себя, что российскому лидеру нравится, "когда умирают люди". Кравчук посоветовал "поменять взгляды или уйти".
Кравчук считает, что Россия ведёт "агрессивные дела". Чтобы их остановить, международная коалиция должна принять жёсткие меры. Первый украинский президент подсчитал, что РФ принимает участие "в шести военных горячих точках мира", но при этом игнорирует международное право. Кравчук сделал акцент, что Москва согласна выполнять международные соглашения, если они не противоречат национальному законодательству.
По словам Кравчука, президенты и России, и Украины защищают свои народы, а потому не стоит им переходить на оскорбления друг друга. Диалог должен быть официальным, без "базара".
Экс-президент Украины считает, что Путину нравится, когда льётся людская кровь.
"Я пришёл к выводу, что вам нравится смерть людей. Это самое страшное, что может быть. Я советую вам поменять свои взгляды или уйти", - заявил Кравчук в интервью изданию "Гордон".
Какие действия российского президента натолкнули Кравчука на эту мысль, он не объяснил.
Отношения между Россией и Украиной разладились в 2014 году. Тогда граждане Крыма на референдуме приняли решение о вхождении в состав России. В том же году начался вооружённый конфликт в Донбассе. Донецкая и Луганская области объявили себя Донецкой и Луганской народными республиками. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боям на территории ДНР и ЛНР, но Россия категорически с этим не согласна.

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