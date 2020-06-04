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"Поманили хорошей зарплатой": Эксперт рассказал, почему сирийские наёмники не сбегут из Ливии

04 июня 2020, 11:55  •  107 • Политика
Профессор МГУ Александр Вавилов считает, что сирийские наёмники не сбегут из Ливии. "Поманили хорошей зарплатой", - назвал он причину приезда, но последствия от денег совсем не зависят.
Ранее генералом-майором ЛНА Ахмадом Мисмари была обнародована аудиозапись, которая доказывает присутствие в Ливии сирийских наёмников. Слышно, как мужчина рассказывает о своей переброске вместе с турецкой армией. Это было полгода назад. Затем в Ливии наёмников из Сирии предоставили самим себе - бросили.
На аудиозаписи говорится, что обещанных денег сирийцы не получили. Их контракты сроком на три месяца давно истекли, но на родину люди вернуться тоже не могут.
Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов убеждён: ситуация была вполне предсказуема.
"Видите, в чём дело, поманили их хорошей зарплатой", - цитирует эксперта телеканал "360".
Вавилов предположил, что в Сирии наёмники получали 100 долларов, а командировка в Ливию приносила бы им 300.
Эксперт полагает, что наёмники попытаются улучшить ситуацию, в которой находятся, но о каких-то массовых восстаниях говорить не стоит. По мнению Вавилова, сирийцев в Ливии интересуют только деньги. Вероятность побега тоже крайне мала. Кризис чрезвычайно сильно ударил по Ливии, поэтому покинуть эту страну сейчас почти никак нельзя.

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