"Пользы ноль, дури максимум": Сатановский назвал тревожный признак в беседе Путина и Байдена

Известный политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" обратил внимание на одну важную деталь в недавнем телефонном разговоре двух президентов - Владимира Путина и Джо Байдена.

"Странное что-то происходит с США. Напоминает добрую старую российскую поговорку: "Были когда-то и мы рысаками". Белый дом с глубоким удовлетворением отмечает, что Байден "не сдерживал себя" в разговоре с Путиным, - заметил политолог. - Истерил, что ли? Так это вряд ли достоинство, когда один из собеседников хладнокровен как удав, конкретен и прагматичен, а второй слюной брызжет".

Эксперт предположил, что, возможно, так теперь в Соединённых Штатах позиционируют "удачный разговор на высшем уровне: выйти из себя и кипешиться не по делу, невесть про что?". На подобную экспрессию в американском истеблишменте Сатановский отреагировал весьма скептически.

"Тогда им совсем хана получается, - пришёл к выводу политолог. - Очень тревожный признак крайней слабости американского правящего класса".

Похожую ситуацию Сатановский наблюдает у Вашингтона и в отношении Пекина.

"Пугать китайцев - дело столь же бесполезное, как бодаться со скалой или топить в реке рыбу. Рыба не утонет, скала не рассыплется, - предупредил эксперт. - Пользы ноль, дури максимум, вреда тоже много. О чём вообще серьёзным людям с базарными крикунами разговаривать?!"