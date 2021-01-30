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"Пользы ноль, дури максимум": Сатановский назвал тревожный признак в беседе Путина и Байдена
30 января 2021, 23:40 • 120 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Особенно тревожный признак, как считает эксперт, - несдержанность американского лидера. "Пользы ноль, дури максимум, вреда тоже много", - оценил он подобную экспрессию Вашингтона.
Известный политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" обратил внимание на одну важную деталь в недавнем телефонном разговоре двух президентов - Владимира Путина и Джо Байдена.
"Странное что-то происходит с США. Напоминает добрую старую российскую поговорку: "Были когда-то и мы рысаками". Белый дом с глубоким удовлетворением отмечает, что Байден "не сдерживал себя" в разговоре с Путиным, - заметил политолог. - Истерил, что ли? Так это вряд ли достоинство, когда один из собеседников хладнокровен как удав, конкретен и прагматичен, а второй слюной брызжет".
Эксперт предположил, что, возможно, так теперь в Соединённых Штатах позиционируют "удачный разговор на высшем уровне: выйти из себя и кипешиться не по делу, невесть про что?". На подобную экспрессию в американском истеблишменте Сатановский отреагировал весьма скептически.
"Тогда им совсем хана получается, - пришёл к выводу политолог. - Очень тревожный признак крайней слабости американского правящего класса".
Похожую ситуацию Сатановский наблюдает у Вашингтона и в отношении Пекина.
"Пугать китайцев - дело столь же бесполезное, как бодаться со скалой или топить в реке рыбу. Рыба не утонет, скала не рассыплется, - предупредил эксперт. - Пользы ноль, дури максимум, вреда тоже много. О чём вообще серьёзным людям с базарными крикунами разговаривать?!"
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