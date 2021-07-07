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"Ползают по всем кампусам": Американцы обвинили в шпионаже роботов из России
07 июля 2021, 12:05 • 118 • Политика
Роботы-курьеры вызвали шквал эмоций у американских русофобов.
"Яндекс" договорился с американским сервисом доставки еды Grubhub по доставке еды в студенческие кампусы с помощью своего робота-курьера. Компании подписали соглашение.
У некоторых американских русофобов случилась истерика. Они пишут в твиттер, что "кремлёвские роботы-шпионы ползают по всем кампусам". Об этом в своём телеграм-канале рассказала журналист Юлия Витязева.
Но некоторые не поняли своих коллег и увидели в такой доставке плюсы.
"Однако некоторые комментаторы не понимают причины паники и резонно замечают, что "по крайней мере, эти бродячие роботы не будут употреблять наркотики и сексуально домогаться студентов", - пишет Витязева.
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