"Ползают по всем кампусам": Американцы обвинили в шпионаже роботов из России

Роботы-курьеры вызвали шквал эмоций у американских русофобов.

"Яндекс" договорился с американским сервисом доставки еды Grubhub по доставке еды в студенческие кампусы с помощью своего робота-курьера. Компании подписали соглашение.

У некоторых американских русофобов случилась истерика. Они пишут в твиттер, что "кремлёвские роботы-шпионы ползают по всем кампусам". Об этом в своём телеграм-канале рассказала журналист Юлия Витязева.

Но некоторые не поняли своих коллег и увидели в такой доставке плюсы.

"Однако некоторые комментаторы не понимают причины паники и резонно замечают, что "по крайней мере, эти бродячие роботы не будут употреблять наркотики и сексуально домогаться студентов", - пишет Витязева.