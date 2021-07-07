Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном м...
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не вин...
Главная / Политика

"Ползают по всем кампусам": Американцы обвинили в шпионаже роботов из России

07 июля 2021, 12:05  •  118 • Политика
Роботы-курьеры вызвали шквал эмоций у американских русофобов.
"Яндекс" договорился с американским сервисом доставки еды Grubhub по доставке еды в студенческие кампусы с помощью своего робота-курьера. Компании подписали соглашение.
У некоторых американских русофобов случилась истерика. Они пишут в твиттер, что "кремлёвские роботы-шпионы ползают по всем кампусам". Об этом в своём телеграм-канале рассказала журналист Юлия Витязева.
Но некоторые не поняли своих коллег и увидели в такой доставке плюсы.
"Однако некоторые комментаторы не понимают причины паники и резонно замечают, что "по крайней мере, эти бродячие роботы не будут употреблять наркотики и сексуально домогаться студентов", - пишет Витязева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






118
Источник
Похожие новости
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
07 июля 2021, 01:05
Эксперт погадал на пальцах Путина: Тайна, о которой все молчат
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
07 июля 2021, 01:05
Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки
07 июля 2021, 10:15
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
07 июля 2021, 08:25
Трое не дожили до позорных санкций: СНБО по указке США наказал 100 украинцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Д...
07 июля 2021, 01:05
Эксперт погадал на пальцах Путина: Тайна, о которой все молчат
07 июля 2021, 02:56
Элиту прививают "секретной" вакциной: Украинцам "спели" про катас...
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
07 июля 2021, 01:05
Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2021, 10:10
"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
03 июля 2021, 22:50
Британка взяла посла Украины на слабо в прямом эфире
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
30 июня 2021, 13:15
Украинский транзитный газопровод всё-таки достаётся не американцам, а немецкой компании с российскими учредителями
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.