"Полюбил Грузию... а Россия для меня умерла": украинский чиновник не стал продолжать скандал с песнями Газманова

Заместитель мэра украинского Славянска после разбирательств из-за "газмановской" драки в городском караоке-баре вынужден был оправдываться за использование русского языка и вместе с тем убеждать русскоязычную часть своего города в том, что не является укронацистом.

Напомним, о споре в караоке-баре на личной странице в Facebook написал Андрей Рубан. Он заявил, что в заведении ставили песни Олега Газманова, которые не должны были звучать. Однако администрация бара чиновника не слушалась - Газманова продолжала ставить, а его попросила выйти, причём применив физическую силу.

"На моё повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и её армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", - написал Рубан в Facebook.

Вызванная на место полиция тоже не помогла, заявил Рубан. Впрочем, у полиции своя версия. Славянский отдел полиции Донецкой области сообщил, что Рубан сам не написал заявление.

"При написании письменного заявления между заявителем и другим посетителем вновь возник конфликт, и человек не написав заявление, ушёл из заведения", - так звучит полицейская трактовка ситуации. Рубан же, как пишет "Утро.ру", настаивает, что полицейские отказались оформлять протокол.

В течение нескольких дней Рубан транслировал информацию о споре в Сети. А вчера... взял и отказался от своих претензий.

"Уважаемые сограждане! Чтобы не было манипуляций, сообщаю, что являюсь русскоязычным украинцем. В быту говорю чаще на русском языке. Слушаю некоторые песни на русском. Как служащий органа местного самоуправления, владею украинским", - начал он своё обращение.

По словам Рубана, все его претензии к бару были связаны лишь с тем, что песни Газманова восхваляли страну-агрессора - как известно, так на Украине называют Россию. В части заявления, вероятно, для русскоязычных жителей Славянска, он говорил о том, что к русскому языку относится спокойно - "я не националист, и у меня всегда были непростые отношения с ними, но я патриот своей страны". С другой стороны, тем, кто по другую сторону баррикад, транслировал вот такую точку зрения:

"Я полюбил Грузию, уважаю Польшу и другие страны Евросоюза. Россия для меня умерла в 2014 году".

В завершение сказал, что теперь с баром помирился. Он не будет спорить ни с охранниками (которые якобы его оскорбляли и даже поднимали руку на чиновника), ни с администрацией, потому что те готовы извиниться...