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"Поляки захлебнулись бы слюной": Эксперт разбил фейк об эсминце США под Калининградом двумя ударами

03 декабря 2020, 21:25  •  117 • Политика
Военный эксперт Михаил Тимошенко разбил фейк об эсминце США под Калининградом двумя ударами. Он указал на странности, которые заставляют сомневаться в достоверности сведений: "Поляки захлебнулись бы слюной".
Военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал сообщения Telegram-каналов о ракетном эсминце США USS Ross, который якобы нарушил границу РФ в районе Калининградской области.
Данная информация появилась несколько дней назад. Официальных подтверждений со стороны Минобороны РФ, однако, так и не последовало.
Тимошенко указал на странности, которые заставляют сомневаться в достоверности сведений. Он заметил, что корабль в случае реального проникновения в этот район хорошо просматривался бы с суши: "Это же море, оно же ровненькое".
"Если бы он вошёл - хоть на восемь миль, хоть на восемь километров - в территориальные воды РФ, его было бы видно с причала Пиллау, ныне Балтийск, это база Балтийского флота. Было бы видно невооружённым глазом! Куда же корабль делся-то? А он был?" - задался вопросом военный эксперт.
Он также привёл второй аргумент, который указывает на то, что данные сообщения - это не более, чем очередной информационный вброс.
"Следующий вопрос. Дальше начинаем копать источники зарубежной прессы. Если бы этот корабль действительно вошёл в наши воды, то - мама дорогая! - наши друзья поляки захлебнулись бы слюной. Тем более он якобы вышел из порта Гдыня. То есть фактически из-за угла будто бы вышел. Но никаких публикаций, что удивительно. Значит, это фейк. И какой капитальный фейк!" - подытожил Тимошенко.

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