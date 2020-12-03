"Поляки захлебнулись бы слюной": Эксперт разбил фейк об эсминце США под Калининградом двумя ударами

Военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал сообщения Telegram-каналов о ракетном эсминце США USS Ross, который якобы нарушил границу РФ в районе Калининградской области.

Данная информация появилась несколько дней назад. Официальных подтверждений со стороны Минобороны РФ, однако, так и не последовало.

Тимошенко указал на странности, которые заставляют сомневаться в достоверности сведений. Он заметил, что корабль в случае реального проникновения в этот район хорошо просматривался бы с суши: "Это же море, оно же ровненькое".

"Если бы он вошёл - хоть на восемь миль, хоть на восемь километров - в территориальные воды РФ, его было бы видно с причала Пиллау, ныне Балтийск, это база Балтийского флота. Было бы видно невооружённым глазом! Куда же корабль делся-то? А он был?" - задался вопросом военный эксперт.

Он также привёл второй аргумент, который указывает на то, что данные сообщения - это не более, чем очередной информационный вброс.