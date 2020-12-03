|
"Поляки захлебнулись бы слюной": Эксперт разбил фейк об эсминце США под Калининградом двумя ударами
03 декабря 2020, 21:25 • 117 • Политика
Военный эксперт Михаил Тимошенко разбил фейк об эсминце США под Калининградом двумя ударами. Он указал на странности, которые заставляют сомневаться в достоверности сведений: "Поляки захлебнулись бы слюной".
Военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал сообщения Telegram-каналов о ракетном эсминце США USS Ross, который якобы нарушил границу РФ в районе Калининградской области.
Данная информация появилась несколько дней назад. Официальных подтверждений со стороны Минобороны РФ, однако, так и не последовало.
Тимошенко указал на странности, которые заставляют сомневаться в достоверности сведений. Он заметил, что корабль в случае реального проникновения в этот район хорошо просматривался бы с суши: "Это же море, оно же ровненькое".
Он также привёл второй аргумент, который указывает на то, что данные сообщения - это не более, чем очередной информационный вброс.
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2020, 07:40
|
30 ноября 2020, 11:50
|
02 декабря 2020, 12:25
|
01 декабря 2020, 03:25
|
03 декабря 2020, 14:05
|
02 декабря 2020, 15:10
|
03 декабря 2020, 09:30