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"Поляки очень расстроились": Русский капкан ударит не по Киеву, а по Варшаве

09 июня 2021, 17:35  •  98 • Политика
В ситуации с запуском "Северного потока - 2" и отказом от Baltic Pipe больше всех проигрывает Польша, хотя и Киев получает свой минус. Однако русский капкан захлопнется на Варшаве, поэтому "поляки очень расстроились", пояснил эксперт в беседе с Царьградом.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Царьградом говорил в целом о мировом газовом рынке и роли России. И, безусловно, высказался о проекте "Северный поток - 2", который упорядочит потоки и сделает поставки более выгодными для всех сторон.
Высказался Фролов и о польском направлении, отметив, что "Газпром" в данном случае ничего не должен Варшаве:
На польском направлении "Газпром" никому ничего не должен. Там нет контрактных обязательств, потому что контракт закончился год назад - в мае 2020 года, и сейчас "Газпром" с польским оператором "Газсистем" работает в аукционном режиме. То есть оператор местной газотранспортной системы выставляет мощности на аукцион, а "Газпром", если ему надо, приходит и бронирует мощности. А не надо - не приходит и не бронирует. Очень удобно.
Именно поэтому "поляки очень расстроились", когда стало ясно, что "Северный поток - 2" достраивают, а Baltic Pipe не реализуют.
Потому что сушить в первую очередь будут их газотранспортную систему, а даже не Украину, - подчеркнул эксперт.
В скором времени на страницах Царьграда выйдет полная версия интервью с Фроловым - текст будет опубликован в разделе с аналитическими материалами "Первого русского".

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