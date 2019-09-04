Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась н...
Пять лет тюрьмы, переквалификация и снятие обвинений: как прошли суды по нарушен...
Так что же сказал Марк Карни?
Путин и президент Монголии подвели итоги переговоров
Главная / Политика

"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами

04 сентября 2019, 03:54  •  74 • Политика
Болгарские дипломаты неприятно удивили своих российских коллег своими словами о роли СССР в победе над нацистами во Второй мировой войне. Так, в Болгарии считают, что русские воины принесли не только освобождение Восточной Европе, но и "полвека репрессий".
Об этом МИД Болгарии заявил на своем официальном сайте. Комментируя открытие в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистских захватчиков, дипломаты ударились в странную риторику.
Так, авторы заметки заявили – мол, советские воины принесли восточноевропейским странам "полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть". Мимоходом упоминая, что русские действительно повергли фашистов, болгарские дипломаты тут же спешат выразить мнение, что именно из-за русских же страны были оторваны от пути развития остальной Европы.
Как передаёт ТАСС, в посольстве РФ оказались неприятно удивлены таким словам. Там напомнили, что выставка откроется только 9 сентября и странно уже сейчас делать столь громкие заявления, даже не ознакомившись с экспозицией. "Выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами", - напомнили в ведомстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 18:09
В Крыму оценили потери Украины от блокады полуострова
04 сентября 2019, 03:54
"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не поздно
03 сентября 2019, 08:24
Матвиенко отметила значительное снижение террористической угрозы в России
03 сентября 2019, 18:09
Сначала ЕС, теперь НАТО: В Северной Македонии назвали причину отсрочки вступления в Альянс
03 сентября 2019, 14:54
"Обещали простым людям": Для депутатов Верховной рады отменили неприкосновенность
03 сентября 2019, 18:09
Песков заявил об отсутствии данных о встрече «нормандской четверки»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
31 августа 2019, 08:54
Лукашенко продаёт Белоруссию США за 15 млрд долларов (Telegram. Обзор)
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.