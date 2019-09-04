"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами

Об этом МИД Болгарии заявил на своем официальном сайте. Комментируя открытие в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистских захватчиков, дипломаты ударились в странную риторику.

Так, авторы заметки заявили – мол, советские воины принесли восточноевропейским странам "полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть". Мимоходом упоминая, что русские действительно повергли фашистов, болгарские дипломаты тут же спешат выразить мнение, что именно из-за русских же страны были оторваны от пути развития остальной Европы.

Как передаёт ТАСС, в посольстве РФ оказались неприятно удивлены таким словам. Там напомнили, что выставка откроется только 9 сентября и странно уже сейчас делать столь громкие заявления, даже не ознакомившись с экспозицией. "Выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами", - напомнили в ведомстве.