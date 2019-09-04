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"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
04 сентября 2019, 03:54 • 74 • Политика
Болгарские дипломаты неприятно удивили своих российских коллег своими словами о роли СССР в победе над нацистами во Второй мировой войне. Так, в Болгарии считают, что русские воины принесли не только освобождение Восточной Европе, но и "полвека репрессий".
Об этом МИД Болгарии заявил на своем официальном сайте. Комментируя открытие в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистских захватчиков, дипломаты ударились в странную риторику.
Так, авторы заметки заявили – мол, советские воины принесли восточноевропейским странам "полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть". Мимоходом упоминая, что русские действительно повергли фашистов, болгарские дипломаты тут же спешат выразить мнение, что именно из-за русских же страны были оторваны от пути развития остальной Европы.
Как передаёт ТАСС, в посольстве РФ оказались неприятно удивлены таким словам. Там напомнили, что выставка откроется только 9 сентября и странно уже сейчас делать столь громкие заявления, даже не ознакомившись с экспозицией. "Выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами", - напомнили в ведомстве.
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