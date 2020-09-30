"Полудохлая российская авиация" передаёт привет из Сирии: История вранья о спецоперации России

Пять лет назад Россия начала операцию в Сирии, откликнувшись на просьбу президента республики Башара Асада помочь в борьбе с террористами ИГИЛ ("Исламское государство", ИГИЛ, ИГ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Сегодня можно констатировать, что все поставленные задачи по уничтожению террористов выполнены, о чём в своей авторской статьей на страницах "Звезды" говорит и министр обороны Сергей Шойгу.

"Задача, поставленная Верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - написал Шойгу, добавив, что ИГИЛ окончательно разгромлена.

Интересно, что те же пять лет назад, в первые дни проведения спецоперации России в Сирии, представители так называемого либерального сообщества выступали вовсе не на стороне защитников. Так, например, блогер Рустем Адагамов отметился сообщением в Twitter:

"Армия Асада сидит сейчас в обороне Дамаска, и защитить её уже не удастся никому. В т.ч. полудохлой российской авиации".

Защитить удалось. Более того, Башар Асад в политической жизни пережил многих своих оппонентов, заявлявших, что президент Сирии должен оставить свою должность. Безусловно, эти оппоненты находились по ту сторону границы, например в США, где главным идеологом был президент Барак Обама.