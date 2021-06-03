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"Получит сдачи": В МИД России объяснили врагам принцип "око за око"

03 июня 2021, 09:25  •  55 • Политика
Как объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принцип "око за око" был необходим для того, чтобы показать, что без наказания никто из нападающих на Россию не останется. "Если бы не было ответных мер, нападали бы больше", - подчеркнула дипломат.
Рассуждая во время делового завтрака МИД России о проблематике статуса иноСМИ-иноагенты официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила популярно принцип "око за око", озвученный одним из присутствующих на мероприятии иностранных журналистов из "Аль Джазиры".
"Вы возможно не до конца прочувствовали глубину фразы "око за око", - обратила внимание дипломат. - Потому что идеология этой фразы заключается в том, чтобы остановить нападающего от нападения, для того, чтобы он понимал, что получит сдачи".
По словам Захаровой, "если бы не было ответных мер, нападали бы больше" и "слепых" было бы больше: "Просто одни были бы слепые, а другие зрячие".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась за то, чтобы ко всем было равное отношение. В частности, обратила внимание на то, что меры, предусмотренные законодательством как к иноагентам, в США не применялись ни в отношении "Би-би-си", ни в отношении "Дойче велли" этот закон не применяется.
"То, что вообще в принципе в XXI веке был активирован анахронизм, это за гранью понимания", - отметила Захарова.

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