"Получим жуткую ситуацию": Отказ Украины от российской вакцины попахивает геноцидом - депутат Рады

Волошин высказал мнение, что российскую вакцину можно было бы производить на украинских предприятиях по лицензии. Власти обязаны предложить какую-нибудь альтернативу.

"А если её нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы, - вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев", - произнёс депутат Рады в эфире телеканала "112".

По мнению Волошина, политику ни в коем случае нельзя ставить выше, чем жизнь и здоровье людей. Во многих странах вакцинировать намерены бесплатно. На Украине не каждый гражданин сможет позволить себе купить дозу вакцины (ранее сообщалось, что двухфазная прививка обойдётся в 14 долларов на украинца).

"И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить", - считает депутат.

Владимир Зеленский демонстративно отказался от идеи приобретать какую-либо из разработанных в России вакцин, объяснив, что они ещё не прошли третий этап клинических испытаний. Он заявил, что украинцы должны дождаться "настоящую вакцину", обещаниями которой кормит Евросоюз.