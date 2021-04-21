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"Получили по шапке": Политолог предсказала волну увольнений после послания Путина

21 апреля 2021, 17:20  •  305 • Политика
Политолог Наталья Елисеева предсказывает, что после выступления президента России Владимира Путина стоит ждать увольнения ряда чиновников, которые "получили по шапке".
В рамках послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин жёстко высказался по ряду вопросов, связанных с внутренней политикой. Об этом сайту 360tv.ru заявила политолог Наталья Елисеева.
Фамилии конкретных чиновников названы не были, однако эксперт не исключает, что уже в ближайшие дни могут быть приняты новые кадровые решения, а некоторые люди лишатся постов. Возможно, что-то объявят на заседании Госсовета.
"В каких-то высказываниях президент был достаточно жёсткий, хотя и пытался сгладить свою позицию, но некоторые сидящие в зале получили по шапке", - поведала Елисеева.
Она также допускает, что отставок стоит ждать в губернаторском корпусе. При этом простые граждане услышали от Путина, что у России есть уверенность в завтрашнем дне.

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