"Получили по шапке": Политолог предсказала волну увольнений после послания Путина

Политолог Наталья Елисеева предсказывает, что после выступления президента России Владимира Путина стоит ждать увольнения ряда чиновников, которые "получили по шапке".

В рамках послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин жёстко высказался по ряду вопросов, связанных с внутренней политикой. Об этом сайту 360tv.ru заявила политолог Наталья Елисеева.

Фамилии конкретных чиновников названы не были, однако эксперт не исключает, что уже в ближайшие дни могут быть приняты новые кадровые решения, а некоторые люди лишатся постов. Возможно, что-то объявят на заседании Госсовета.

"В каких-то высказываниях президент был достаточно жёсткий, хотя и пытался сгладить свою позицию, но некоторые сидящие в зале получили по шапке", - поведала Елисеева.

Она также допускает, что отставок стоит ждать в губернаторском корпусе. При этом простые граждане услышали от Путина, что у России есть уверенность в завтрашнем дне.